Tales of Arise, Shionne protagonista del nuovo trailer da Bandai Namco

Tales of Arise torna a mostrarsi in video, stavolta con uno spettacolare trailer che Bandai Namco ha voluto dedicare alla protagonista femminile del gioco, la bella e scaltra Shionne.

In uscita il 10 settembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, Tales of Arise racconta proprio dell'incontro fra un ragazzo e una ragazza, Alphen e Shionne, provenienti da mondi diversi ma entrambi destinati a cambiare il futuro.

Come si vede nel filmato, Shionne è una donna elegante e orgogliosa, dotata di un potere che le consente di controllare i fulmini ma che reca danno a chiunque la tocchi, costringendola a evitare il contatto con le altre persone.

Tales of Arise, Shionne è la protagonista femminile del gioco.

Con un ricco cast di personaggi, un sistema di combattimento intuitivo e appagante e una storia coinvolgente ambientata in un mondo intriso di fascino, Tales of Arise porta ai massimi livelli il gioco di ruolo di scuola giapponese.

I protagonisti Alphen e Shionne si trovano loro malgrado al centro dell'eterno conflitto tra due popoli rivali. Nel corso del loro viaggio saranno chiamati a compiere grandi imprese insieme a nuovi amici e alleati.

Gli snodi principali della storia sono narrati dalle meravigliose sequenze animate di ufotable, che rendono ancora più coinvolgenti le avventure dei nostri eroi.