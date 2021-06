Halo, la serie TV perderà il secondo showrunner al termine della prima stagione

La serie TV di Halo non sembra avere grande fortuna con gli showrunner: dopo l'abbandono di Kyle Killen, anche Steven Kane lascerà la produzione al termine della prima stagione.

A pochi giorni dal clamoroso leak con dieci immagini dello show, la serie TV di Halo si avvicina a grandi passi al termine delle riprese ed è lecito supporre che i fan del franchise rimarranno soddisfatti da questa riduzione televisiva.

Gli addii di Killen e Kane non sono infatti stati determinati da perplessità creative o qualitative, bensì semplicemente da questioni relative agli impegni dei due registi: il primo non poteva dedicarsi allo show a tempo pieno, il secondo desidera far ritorno negli Stati Uniti dopo due anni di lavorazione in quel di Budapest.

Halo Infinite, un artwork con protagonista Master Chief.

In uscita nel corso del 2022 sulla piattaforma streaming Paramount+, la serie TV di Halo vede Pablo Schreiber vestire la pesante armatura di Master Chief e Jen Taylor prestare la propria voce a Cortana.