God of War 2: Ragnarok, primo video di gameplay allo State of Play per un insider

God of War 2: Ragnarok, il nuovo capitolo della serie targata Santa Monica Studio, verrà mostrato con il primo video di gameplay durante il prossimo State of Play, secondo quanto riportato dall'insider "Shpeshal" Nick Baker su Twitter.

Come saprete, nelle scorse ore è spuntata una possibile data per lo State of Play: alcune fonti, rigorosamente anonime, riferiscono che l'evento organizzato da Sony verrà trasmesso l'8 luglio, dunque fra un paio di settimane.

Quale che sia la collocazione temporale della presentazione, il co-fondatore del sito XboxEra.com e conduttore dell'omonimo podcast ha scritto che, stando a quanto gli è stato detto dalle sue fonti, God of War 2: Ragnarok ne farà parte.

Rinviato ufficialmente al 2022 e in uscita sia su PS5 che su PS4, God of War 2: Ragnarok ci metterà nuovamente al comando di Kratos in un'avventura direttamente collegata agli eventi del precedente episodio, dunque ambientata ancora una volta nelle terre del nord.

Probabilmente l'ex Fantasma di Sparta svolgerà un ruolo di primo piano nell'ambito del leggendario Ragnarok, la caduta delle divinità norrene con cui il potente guerriero ha dovuto cominciare a confrontarsi anche per difendere suo figlio Atreus.