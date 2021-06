Il director di Assassin's Creed Valhalla Eric Baptizat passa a EA Motive, forse per Dead Space

Il game director di Assassin's Creed Valhalla Eric Baptizat è recentemente passato da Ubisoft a EA Motive. Si pensa che l'ex Ubisoft sia stato assunto per lavorare al nuovo Dead Space.

Eric Baptizat lavorava presso Ubisoft da molti anni, tanto da essere diventato il direttore di gioco di Assassin's Creed Valhalla. Prima del cambio, infatti, Baptizat ha trascorso 16 anni presso Ubisoft lavorando sulla serie di Assassin's Creed, principalmente su Black Flag e Origins.

Secondo Axios, Baptizat ha lasciato Ubisoft da qualche mese e ha già cominciato a lavorare presso EA Motive ad aprile. Il suo nuovo ruolo lo vede come game director di un progetto non ancora annunciato.

L'annuncio, infatti, arriva in un momento di transizione per EA Motive. All'inizio di quest'anno, si dice che lo studio abbia subito la cancellazione di un progetto che era stato in lavorazione da oltre mezzo decennio, ma si dice anche che EA Motive sia al lavoro sulla rinascita di una IP storica di EA, che alcuni sospettano possa essere Dead Space.

Assassin's Creed Valhalla

Ubisoft, invece, deve registrare una nuova uscita di alto profilo. La decisione di Baptizat segue quelle di Charlie Guillemot, Remi Pellerin e Alexandre Parizeau, così come i licenziamenti per cattiva condotta di Tommy Francois e Ashraf Ismail.