Windows 11: data d’uscita, prezzo, informazioni e funzioni del nuovo sistema operativo di Microsoft

Lo avevamo scovato già diverse settimane fa, ma ora è finalmente ufficiale: Microsoft ha presentato Windows 11, il nuovo sistema operativo per PC e convertibili. Nonostante l'azienda di Redmond abbia promesso che non ci sarebbero più stati aggiornamenti importanti dopo Windows 10, siamo stati più che felici di vedere tante interessanti funzioni e novità in arrivo sul sistema operativo più diffuso al mondo. Non possiamo negarlo, serviva una svecchiata sia all'interfaccia grafica che all'esperienza d'uso in generale, per far entrare dell'aria fresca dalle finestre di Microsoft.

Un aspetto più moderno, fresco e pulito sta alla base di questo Windows 11, insieme a tante funzioni per un multitasking più versatile, uno Store completamente rivisto con l'arrivo delle applicazioni Android ed infine una parte importante dedicata ai videogiochi, in particolare modo al Game Pass. Non sono mancate nemmeno piccole ma sicuramente gradite novità come l'integrazione di Teams nel sistema operativo o la completa revisione degli aggiornamenti di Windows, ora eseguibili direttamente in background. Microsoft ha insomma voluto elevare la piattaforma Windows ad un altro livello.

Scopriamo insieme nel dettaglio tutte le novità apportate per valutare quanto queste possano rendere Windows 11 la piattaforma ideale per i PC del futuro. Se invece volete leggere le nostre prime impressioni, potete dare un'occhiata alla nostra prova della beta.