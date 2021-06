Xbox Cloud inizia a usare Xbox Series X come hardware di base su alcuni giochi

L'attesa evoluzione tecnologica di Xbox Cloud sembra stare iniziando a ingranare, con la segnalazione dei primi giochi nel catalogo in cloud gaming di Xbox Game Pass che funzionano sulle nuove server blade con hardware di Xbox Series X.

Il cambiamento era atteso proprio in questi giorni, considerando che già un paio di settimane fa Microsoft aveva riferito che l'aggiornamento dei datacenter con l'hardware di Series X era quasi completo, e sembra proprio che la procedura stia iniziando a dare i suoi frutti.

L'informazione non è ancora ufficiale ma arriva dall'insider Klobrille, il quale però testimonia la questione con uno screenshot alquanto esplicito e inoltre sembra confermato anche da altri utenti. Per il momento, con il servizio ancora in beta, le server blade con Xbox Series X sono utilizzate solo per una selezione di giochi, tra i quali sono stati trovati i seguenti: