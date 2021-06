Zelda Breath of the Wild: stupendo diorama delle stalle creato da un fan

The Legend of Zelda Breath of the Wild, come testimonia l'eccitazione per il seguito, è uno dei migliori giochi degli ultimi anni. L'opera di Nintendo, arrivata su Wii U e Switch, continua ancora adesso a stupire e a ispirare i giocatori di tutto il mondo. Alcuni usano la propria creatività per riprodurre parti del gioco, magari tramite cosplay, magari tramite piccole opere d'arte come il diorama che vi proponiamo in questa notizia.

Un fan di The Legend of Zelda Breath of the Wild ha proposto su Reddit, come potete vedere qui sotto, la propria creazione. Il diorama raffigura la stalla, vista dall'esterno, con tanto di alberi, vegetazione, area per cucinare, e tutti i dettagli dell'edificio che i giocatori visitano più volte nel corso dell'avventura. Inoltre, non è una generica stalla del gioco Nintendo, ma precisamente quella di Akkala Sud.

Da notare, grazie a elementi di confronto come la ghianda e la banana nella terza foto, che si tratta di un diorama di dimensioni non elevate. Molti dei dettagli sono quindi molto piccoli: non è di certo stato semplice creare ogni particolare della scena. Il quinto scatto permette ad esempio di vedere che c'è una piccola lanterna appesa all'esterno nella vera e propria stalla dove di norma si trovano i cavalli di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Le ultime foto permettono anche di vedere un paio di fasi preliminari della creazione del diorama.

