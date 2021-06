The Great Ace Attorney Chronicles: nuovo trailer gameplay mostra le meccaniche di gioco

Capcom ha rilasciato un nuovo trailer gameplay di The Great Ace Attorney Chronicles. Il video, che potete vedere qui sopra, permette di farsi un'idea più approfondita del gioco e delle sue meccaniche. Ricordiamo che l'opera è ambientata nel 19° secolo.

Capcom spiega che "I giocatori prenderanno il controllo dell'aspirante avvocato giapponese Ryunosuke Naruhodo, antenato del noto Phoenix Wright." Ryunosuke Naruhodo sarà aiutato da Susato Mikatoba e anche da Herlock Sholmes (supponiamo non serva spiegare da dove abbiano preso l'ispirazione per il personaggio). In The Great Ace Attorney Chronicles si dovrà risolvere dieci casi all'interno del periodo Meiji e l'era vittoriana di Londra.

The Great Ace Attorney Chronicles offrirà fasi di gioco investigative, così come fasi di gioco dedicate all'aula di tribunale. Nella sezione di investigazione, i giocatori dovranno esplorare le scene del crimine per raccogliere prove e interrogare i testimoni e scoprire indizi. Vien aggiunta anche la "Dance of Deduction", una meccanica tramite la quale i giocatori faranno chiarezza all'interno delle stravaganti teorie di Sholmes e scopriranno cosa stia realmente accadendo.

The Great Ace Attorney Chronicles: ecco Herlock Sholmes

Per quanto riguarda le fasi di processo giudiziario di The Great Ace Attorney Chronicles, i giocatori dovranno portare avanti la propria tesi accusatoria, presentare prove, fare domande ai testimoni e ottenere il verdetto desiderato. La nuova meccanica "Summation Examination" permetterà ai giocatori di "sottolineare le inconsistenze tra le varie dichiarazioni per fare in modo di far proseguire il caso."

