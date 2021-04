The Great Ace Attorney Chronicles, Sherlock Holmes diventa Herlock Sholmes: ecco perché

The Great Ace Attorney Chronicles arriverà nei negozi il 27 luglio, nelle versioni PC, PS4 e Nintendo Switch, ma con una modifica bizzarra: il celebre Sherlock Holmes diventerà Herlock Sholmes nella versione occidentale.

Nel comunicato ufficiale diffuso in concomitanza con l'annuncio di The Great Ace Attorney Chronicles, leggiamo infatti che "i giocatori sveleranno i misteri nascosti dietro 10 casi emozionanti insieme a un cast bizzarro di personaggi sopra le righe, incluso l'asso detective locale Herlock Sholmes."

Perché Capcom ha dovuto rinominare il personaggio? Si tratta ovviamente di una questione legata ai diritti d'autore sulle opere di Sir Arthur Conan Doyle, che ha creato appunto il personaggio di Sherlock Holmes nel 1887.

Sebbene il grosso dei racconti con protagonista il celebre investigatore sia ormai di pubblico dominio, essendo scaduti i termini del copyright, ci sono ancora dieci storie che negli USA risultano coperte appunto dal diritto d'autore.

Considerato il fatto che gli eredi di Doyle sono ancora piuttosto attivi da questo punto di vista, avendo fatto di recente causa a Netflix per il film Enola Holmes, la situazione occidentale del personaggio è insomma controversa.

Sorprende tuttavia la mossa di Capcom, che non ha realmente inventato lo pseudonimo di Herlock Sholmes: si tratta del nome che Maurice Leblanc aveva utilizzato nel 1906 per poter far comparire l'investigatore in una storia breve di Arsène Lupin senza incorrere in sanzioni.

Insomma, ci troviamo di fronte a un vero e proprio easter egg.