Godfall per PS4 classificato dal PEGI, errore o uscita imminente?

Godfall per PS4 è stato classificato dal PEGI, con una data fissata al 23 aprile 2021 che dovrebbe corrispondere all'uscita del gioco anche sulla precedente ammiraglia Sony.

Tuttavia, come sappiamo, non c'è stato ancora neppure un annuncio in tal senso da parte di Gearbox Software, mentre le ultime voci parlavano di un lancio a maggio o giugno su Xbox, forse via Game Pass.

Insomma, la classificazione che vedete qui sotto potrebbe essere in qualche modo frutto di un errore, oppure anticipare di qualche giorno il reveal di una versione di Godfall adattata alle capacità di PlayStation 4.

Godfall, la classificazione dell versione PS4.

Quel che è certo è che anche nella sua connotazione next-gen il gioco non ha impressionato per via di alcuni limiti legati al sistema di combattimento e al comparto artistico.

Un peccato, perché le premesse in termini di lore e struttura lasciavano intravedere un'esperienza action looter interessante, con tante belle armi e un indubbio potenziale a lungo termine.