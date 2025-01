Il team di Godfall potrebbe essere stato smantellato, dopo l'esclusiva di lancio per PS5

È da un po' che non si hanno notizie di Counterplay Games, il team responsabile di Godfall, una delle prime esclusive di lancio per PS5, ma in base ad alcuni indizi è possibile che non se la passi molto bene, con lo studio che sarebbe stato addirittura "smantellato", secondo una specifica informazione.

Come riportato dal sito PlayStation Lifestyle, il dettaglio arriverebbe dal profilo LinkedIn di un dipendente di Jackalyptic Games, team che ha collaborato proprio allo sviluppo di Godfall, secondo il quale lo studio sarebbe stato sciolto, o chiuso.

La questione ovviamente va presa come voce di corridoio, non essendo arrivata ancora una comunicazione ufficiale da parte dei diretti interessati, ma il profilo LinkedIn in questione sembrerebbe valido, in attesa di capire se riporti informazioni precise su Counterplay.