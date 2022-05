Godfall: renderlo gratis con PlayStation Plus è stata una "grande vittoria", per Counterplay Games

Per Counterplay Games rendere gratis (o quantomeno parzialmente) Godfall tramite l'abbonamento PlayStation Plus è stata una mossa vincente e che ha portato grandi benefici per la community.

Godfall è stato incluso tra i giochi gratis del PlayStation Plus di dicembre 2021. Tuttavia la versione in questione non era il gioco completo, ma bensì la Godfall: Challenger Edition. Questa edizione include infatti la sola componente endgame, ovverosia la parte dell'esperienza a cui normalmente si accede solo una volta completata la campagna. Quest'ultima acquistabile a parte con l'aggiornamento Deluxe da 15 euro, il che prevedibilmente all'epoca scatenò diverse polemiche in rete e sui social.

Nonostante tutto Counterplay Games reputa il lancio di Godfall: Challenger Edition su PlayStation Plus positivo, anzi addirittura una "grande vittoria", in quanto ha rimpolpato le fila della community e di conseguenza fatto appassionare nuovi giocatori.

Godfall, un'immagine promozionale

"Siamo stati entusiasti di accogliere nuovi giocatori tramite il lancio della Challenger Edition tramite PlayStation Plus", afferma Daniel Nordlander, director di Godfall, in un'intervista con Seasoned Gaming. "Infatti, in un solo mese, la Challenger Edition su tutte le piattaforme ha visto più di 2,5 milioni di nuovi utenti unirisi alla lotta per Aperion. Dal nostro punto di vista è stata una grande vittoria."

"L'obiettivo della Challenger Edition era offrire ai giocatori un valore incredibile portandoli direttamente al cuore di due cose che rendono Godfall spettacolare: immergersi nel viaggio per ottenere il potere e impegnarsi nelle numerose modalità di gioco endgame con gli amici."

Che ne pensate? Avete provato Godfall tramite la Challenger Edition inclusa nell'abbonamento a PlayStation Plus?