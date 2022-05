Forza Horizon 5: video analisi lo confronta su Steam Deck, Xbox Series X|S e One

ElAnalistaDeBits ha pubblicato una nuova video analisi dedicata a Forza Horizon 5 e paragonando il gioco su Steam Deck, Xbox Series X|S e Xbox One. Ovviamente il confronto non serve per decretare la versione migliore, che chiaramente è quella per le console ammiraglie di Microsoft, ma piuttosto per constatare i risultati in termini di performance del titolo Playground sulla console-PC portatile di Valve. Il risultato è complessivamente buono, specialmente considerando che Forza Horizon 5 non rientra attualmente nella lista dei giochi verificati di Steam Deck.

Come spiega ElAnalistadeBits, Forza Horizon 5 non supporta i 16:10 dello schermo dell'hardware portatile di Valve, quindi nel video gira nativamente a 720p con l'FSR di AMD attivo. Stando alle analisi del canale YouTube, il gioco gira a una media di 35 fps con settaggi alti (texture e geometria ambientale impostati su Ultra). Tuttavia ha notato dei cali sotto la soglia dei 30fps.

Portando i setting a basso, a suo avviso con risultati visivamente simili a Xbox One standard, Forza Horizon 5 gira a 60fps su Steam Deck, seppur con qualche problema di stuttering. I tempi di caricamento inoltre sono più veloci a quelli di Xbox One, ma peggiori rispetto a Series X e S.

In generale, ElAnalistaDeBits si ritiene soddisfatto del risultato, affermando "è incredibile vedere un gioco come Forza Horizon 5, uno dei giochi graficamente più impressionanti oggi, su un sistema portatile. Il futuro di Steam Deck (con ottimizzazioni) è molto promettente."

Nel frattempo, l'ultimo update gratuito di Forza Horizon 5 ha introdotto 5 Ferrari e altre novità.