Forza Horizon 5: Series 7 update porta 5 Ferrari e altre novità

Forza Horizon 5 si è aggiornato con l'update Series 7, che porta con sé cinque nuove Ferrari di cui due inedite per la serie, oltre a diverse altre novità che si collegano anche alla festività del Cinco de Mayo, ovvero il 5 maggio, una celebrazione nazionale in Messico.

Presentato durante il recente evento in streaming Let's GO dedicato, l'update Series 7 porta dunque varie novità interessanti a Forza Horizon 5, in particolare per quanto riguarda la Playlist Festival.

Al di là dei singoli eventi, varie ambientazioni riceveranno decorazioni e nuovi elementi a tema con il Cinco de Mayo, in particolare Guanajuato e altre zone della mappa.

Per quanto riguarda le nuove auto, quelle appartenenti al Festival Playlist sono tutte Ferrari, le prime due peraltro inedite per la serie:

1962 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso

1992 Ferrari 512 Testa Rossa

2014 Ferrari California T

2020 Ferrari F8 Tributo

2020 Ferrari SF90 Stradale

Le auto del Car Pass sono invece le seguenti:

2003 Ford F-150 SVT Lightning

2008 Dodge Magnum SRT-8

2014 Forsberg Racing Nissan 370Z "SafariZ" Safari Rally Tribute

2019 Toyota Tacoma TRD Pro

Horizon Tour riceverà oltre 200 nuovi eventi, aggiungendo una valanga di contenuti in più ai tanti già presenti nel gioco di base. In arrivo anche nuovi elementi estetici per personalizzare auto e personaggi, oltre a un'abbondante serie di miglioramenti e correzioni di bug.

Tra le novità di maggiore rilievo anche nuove regole e proposte per l'EventLab, la possibilità di ottenere i riconoscimenti "Power Trip" in Horizon Tour e tante altre novità che potete trovare riportate in maniera più dettagliata a questo indirizzo. Dopo la Series 6 con la nuova storia sul Drift prosegue dunque l'espansione di Forza Horizon 5.