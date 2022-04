Galactic Civilizations 4: il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile

Stardock ha pubblicato il trailer di lancio di Galactic Civilizations 4, il nuovo capitolo della sua serie di strategici 4X ambientati nello spazio, che tanti consensi ha raccolto in tutto il mondo, per ricordarci la sua disponibilità. Lanciato in esclusiva su Epic Games Store, promette decine di ore di gioco per tutti gli appassionati del genere.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco, tratta dal negozio digitale di Epic Games:

Guerra. Conquista planetaria. Dominio culturale. Alleanze politiche. Supremazia tecnologica. Come farai a vincere?

Galactic Civilizations IV è un gioco strategico-spaziale 4X ambientato nel 24° secolo. Gli esseri umani hanno scoperto un modo di viaggiare più veloce della luce, mentre gli alieni sfidano il genere umano per diventare i padroni incontrastati della galassia.

All'inizio del gioco avrai solo il tuo pianeta natale a disposizione. Pian piano dovrai ricercare nuove tecnologie, esplorare ogni angolo della galassia e colonizzare nuovi mondi, facendo sempre in modo che il tuo popolo sia felice. Al contempo dovrai concentrarti nel commercio, nella diplomazia, negli intrighi e nella guerra con altre civiltà aliene.

Oltre a basarsi sulle meccaniche di gioco dei suoi prequel, Galactic Civilizations IV introduce molte novità al sistema di gioco. Per esempio nominerai leader, esplorerai settori stellari e avrai a disposizione un nuovissimo sistema di combattimento e invasione. Opzioni di ricerca più approfondite, missioni che pongono grande enfasi sulla trama e un nuovo sistema ideologico a 4 assi che ti permetterà di vestire fin da subito i panni del leader galattico.

Guida la tua civiltà alla ricchezza e prova a rispondere all'ancestrale domanda: come governerai la tua galassia?

Leggiamo anche quali sono le caratteristiche principali del gioco:

Esplora la galassia. Perlustra nuovi sistemi stellari e scopri il fantastico potenziale del regno del subspazio.

Incontra nuove civiltà. L'universo è pieno di civiltà primitive e avanzate. Imposta il livello di difficoltà degli avversari e il progresso tecnologico.

Colonizza nuovi mondi. Un'infinità di mondi da colonizzare: la maggior parte di essi sono spaventosi, ma sono pur sempre colonizzabili... prova a farlo, se ne hai il coraggio.

Scopri nuove tecnologie. Inventa nuove tecnologie: alcune sono più facili da assimilare per la tua gente rispetto ad altre.

Recluta e guida i cittadini. Ogni cittadino è unico ed è caratterizzato dai propri punti di forza e di debolezza.

Dai forma al tuo governo. Scegli quali cittadini collocare in posizioni di potere e quali pianeti desideri vedere governati, facendo sempre attenzione a non essere deposto da un colpo di stato.

Scegli il tuo destino. Decidi che tipo di civiltà vuoi rappresentare attraverso le tue azioni e le tue scelte.

L'avventura ti aspetta. La galassia ha una storia ricca e antica che scoprirai man mano attraverso missioni ed eventi.

Sfida i tuoi amici nella modalità multigiocatore. Partecipa a tesi duelli 1v1 in modalità Arena, cambia il tuo stile di gioco per affrontare nuove sfide e raggiungere obiettivi in continua evoluzione in modalità Agenda oppure scopri chi resiste più a lungo contro l'IA che aumenta di forza man mano che giochi in modalità Survival.

Galactic Civilizations 4 è un titolo esclusivo per PC.