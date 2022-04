Kirby, Masahiro Sakurai ha festeggiato i trent'anni del personaggio sui social media

Il 27 aprile 1992 usciva Kirby's Dream Land per Game Boy, il primo gioco con protagonista il il personaggio rosa di Nintendo. Per festeggiarne il trentesimo compleanno, l'autore del gioco, Masahiro Sakurai, ha raccontato un aneddoto legato allo sviluppo sui social network, rievocando quei giorni lontani con un pizzico di malinconia.

Sakurai: "Oggi Kirby's Dream Land compie 30 anni. Continuate a seguirlo. Il primo balletto di Kirby per il completamento di un livello. All'epoca dello sviluppo, quando chiesi alla persona responsabile della colonna sonora il numero di fotogrammi del brano, mi fu detto "non lo so". Dovetti quindi basarmi sul suono, riascoltando molte volte la musica registrata su cassetta."

Oltre a Sakurai, che oggi gestisce la serie Smash Bros. con immenso successo, anche l'account twitter giapponese di Kirby ha voluto festeggiare, con un nuovo artwork:

Traduzione: "Oggi è il 30° anniversario di Kirby's Dream Land! Ho sentito dire che Kirby e Ephilin mangeranno torta Kurumahobari per festeggiare e volevo che lo sapeste anche voi! Kirby ti prego di continuare a mangiare di tutto! Continueremo a supportare i tuoi futuri successi!"

L'ultimo videogioco con protagonista Kirby è Kirby e la Terra Perduta, un titolo apprezzatissimo per Nintendo Switch, come potete leggere nella nostra recensione.