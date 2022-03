Kirby e la terra perduta, la recensione della sorprendente avventura del Batuffolo Rosa su Switch

La terra perduta

Kirby e la terra perduta, la mappa 3D dove troverete i vari stage

Non è che Kirby, come serie, abbia una vera e propria narrativa, ma qualcuno, nel corso degli anni, ha finito col mettere insieme i pezzi di una mitologia che tutto sommato ha un capo e una coda: le ultime battute di questa nuova avventura faranno impazzire i super fan del Batuffolo Rosa - garantito! - ma fino a quel momento Kirby e la terra perduta resta un gioco particolarmente avaro d'informazioni o intermezzi.

Questo è voluto, dato che all'inizio della storia - come probabilmente saprete se avete giocato la demo già disponibile sull'eShop - Kirby e i Waddle Dee finiscono risucchiati in un mondo completamente diverso dal loro e tanto ma davvero tanto simile al nostro: l'alone di mistero che circonda questo scenario, così familiare e al contempo estraneo, alimenta la sensazione di star giocando a qualcosa di diverso dal solito, ma spalanca le porte a un discorso un po' più articolato e soggettivo.

La terra perduta del titolo, per capirci, è un mondo estremamente diversificato, suddiviso in biomi come impone la tradizione dei platform Nintendo: dal primo mondo invaso dalla vegetazione incontrollata di Natura unica si passa ai mari e le spiagge dell'Oasi Voce d'Oceano e alle dune di Nullandia passando per i cupi sotterranei di Ortonevoso e così via.

L'ottimo level design sopprime sul nascere ogni déjà vu: HAL Laboratory è riuscito a diversificare gli stage non solo nella grafica, ma anche nella strutturazione, tant'è che persino l'immancabile boss rush di fine campagna riserva non poche sorprese ai giocatori che si avventurano credendo di sapere a cos'andranno incontro.

Il risultato si ottiene non solo attraverso l'esemplare progettazione delle sfide - per così dire - e degli ostacoli da superare, ma anche con l'impiego di una rinnovata veste grafica che magari non raggiunge le eccellenze di Switch, ma che si difende benissimo e sfrutta ogni possibile escamotage per garantire una buona fluidità per la maggior parte del tempo, sebbene si possa adocchiare qualche scatterello qua e là, ma parliamo proprio di poca roba, perlopiù limitato agli elementi in lontananza. HAL Laboratory ha lavorato moltissimo su ogni aspetto della presentazione tecnica. La colonna sonora è indubbiamente tra le più ispirate della serie, con tantissimi motivetti inediti e qualche arrangiamento che ci ha fatto piacere riascoltare al momento giusto, e sul fronte grafico abbiamo apprezzato non solo la pulizia dell'immagine, sia in portabilità che giocando con la console nel suo Dock, ma anche la scelta dei colori, sempre vivaci e sgargianti, che risaltano soprattutto sullo schermo del modello OLED. L'uso intelligente d'illuminazioni, shader e profondità di campo modernizzano tantissimo questa incarnazione del franchise, ma è principalmente la regia, con le sue inquadrature memorabili, a funzionare meravigliosamente bene nei momenti migliori del gioco.

A scanso di equivoci, pur essendo pubblicizzato come il primo titolo della serie a essere completamente in 3D, Kirby e la terra perduta non consente il controllo diretto della telecamera, che segue invece schemi prestabiliti. Questo ha perfettamente senso nell'economia di un level design che gioca su inquadrature e prospettive.

Kirby e la terra perduta, gli stage di Oasi Voce d'Oceano sono pieni d'acqua

E insomma, se finora ne abbiamo solo parlato bene, perché dicevamo che c'era un discorso più articolato da fare? Mettiamola così: Kirby e la terra perduta ci è piaciuto tanto dal punto di vista tecnico, però non abbiamo potuto fare a meno di chiederci se HAL Laboratory non abbia... beh, sprecato tutti i suoi sforzi nella rappresentazione di questi scenari realistici. Fermo restando che l'effetto è molto meno straniante rispetto alla New Donk City di Super Mario Odyssey, dato che lo sviluppatore nipponico ha trovato un buon compromesso stilistico tra i cartooneschi modelli 3D e gli scenari verosimili, i vari stage che richiamano il mondo reale possono apparire inevitabilmente un po' banali. Il videogioco è un medium che permette di concretizzare la fantasia, e forse sarebbe stato bello vedere il pianeta Popstar, Dream Land e gli altri luoghi immaginari in cui si sono svolte le vecchie avventure di Kirby.

Questa considerazione non ha minimamente influenzato il nostro giudizio, sia chiaro. Prendetelo come uno spunto di riflessione, un "what if" se preferite. Anche perché la coraggiosa scelta di ambientare il gioco in un mondo reale rappresenta anche una soluzione alternativa rispetto alla stoffa o all'argilla dei celebri spin-off.