FIFA 22, Maradona rimosso da FUT a causa di una disputa legale

Maradona è stato rimosso dalla modalità FUT di FIFA 22 a causa di una disputa legale di cui vi avevamo dato notizia già alcuni mesi fa. A quanto pare Electronic Arts avrebbe acquistato la licenza per portare la leggenda del calcio nel gioco da una persona non titolata a concederla.

La richiesta di un tribunale in Argentina è dunque stata accolta dal publisher americano, almeno per il momento. "A causa di una disputa legale, dobbiamo sospendere Diego Maradona dall'apparire nei pacchetti FIFA Ultimate Team, nell'Ultimate Draft e nella squadra Soccer Aid World XI", si legge in una nota.

"Condividiamo la delusione dei nostri fan in merito a tale decisione e speriamo di poter riportare nel prossimo futuro una delle più grandi icone del calcio nel gioco", conclude il messaggio di Electronic Arts.

"Secondo quanto riferito da fonti argentine, in particolare dal sito Infobae, sembra che un giudice locale abbia trovato un'infrazione nell'uso dei diritti di trademark legati all'uso dell'immagine e delle caratteristiche di Maradona", avevamo scritto lo scorso novembre.

"Il problema, secondo quanto riferito da questo giudice, è che EA avrebbe stretto un accordo con Stefano Ceci, che ha curato a lungo gli interessi di Maradona nel ruolo di manager, ma non avrebbe preso i necessari accordi con Sattvica, la compagnia dell'avvocato Matías Morla, che sarebbe stata l'unico ente in grado di garantire l'uso del nome."

"Morla avrebbe assunto il controllo del brand legato a Maradona lo scorso agosto, ma i contorni della vicenda sono ancora piuttosto confusi, considerando che è in corso una sorta di battaglia legale, che ha reso ancora più complicata la gestione del calciatore all'interno di FIFA 22."