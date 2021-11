FIFA 22: Maradona potrebbe essere rimosso su richiesta di un tribunale in Argentina

FIFA 22 potrebbe perdere Maradona dal cast di calciatori leggendari nel caso in cui la richiesta di un tribunale argentino dovesse essere accolta, sebbene sia da valutare l'eventuale estensione della decisione al di fuori dello Stato in questione.

Diego Armando Maradona è presente in FIFA 22 Ultimate Team in qualità di carta Icona, visibile in diverse fasi della sua carriera riprodotto in varie maniere.

FIFA 22: la carta Icona di Maradona

Secondo quanto riferito da fonti argentine, in particolare dal sito Infobae, sembra che un giudice locale abbia trovato un'infrazione nell'uso dei diritti di trademark legati all'uso dell'immagine e delle caratteristiche di Maradona.

Il problema, secondo quanto riferito da questo giudice, è che EA avrebbe stretto un accordo con Stefano Ceci, che ha curato a lungo gli interessi di Maradona nel ruolo di manager, ma non avrebbe preso i necessari accordi con Sattvica, la compagnia dell'avvocato Matías Morla, che sarebbe stata l'unico ente in grado di garantire l'uso del nome.

Morla avrebbe assunto il controllo del brand legato a Maradona lo scorso agosto, ma i contorni della vicenda sono ancora piuttosto confusi, considerando che è in corso una sorta di battaglia legale, che ha reso ancora più complicata la gestione del calciatore all'interno di FIFA 22.

Difficile dunque stabilire al momento dove si trovi la ragione, fatto sta che il giudice federale Marcelo Gota ha richiesto di bloccare l'uso di Maradona in attesa di eventuali indagini e sviluppi sulla questione, ma ovviamente ci sarà da attendere ancora per capire come potrà evolversi il tutto.

Nel frattempo, FIFA 22 ha già portato EA a incassi da capogiro nel secondo trimestre, mentre qualche giorno fa è stato rilasciato il Title Update 3.