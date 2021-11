EA: incassi da capogiro nel secondo trimestre grazie a FIFA 22 e Apex Legends

Electronic Arts nel suo ultimo report ha condiviso i dati finanziari relativi al secondo trimestre fiscale del 2021, conclusosi il 30 settembre, che ha registrato numeri da capogiro, tanto che si tratta del secondo miglior Q2 nella storia della compagnia. Il tutto grazie anche agli ottimi risultati di FIFA e Apex Legends.

Nello specifico nel secondo trimestre dall'anno fiscale corrente EA ha registrato ricavi netti per 1,82 miliardi di dollari, di cui 617 milioni di dollari dalla vendita di giochi e 1,2 miliardi di dollari dalle piattaforme live service.

Stando ai dati riportati da EA, la crescita su base annua è stata trainata da FIFA, sia le vendite del gioco completo che i guadagni inerenti alla componente "live service" (leggasi FIFA Ultimate Team), e da Apex Legends.

In particolare FIFA 22 ha venduto il 14% di copie in più rispetto a FIFA 21 nelle prime tre settimane dalla pubblicazione. Il numero di giocatori totali dei giochi di EA Sports nei primi sei mesi dell'anno fiscale complessivamente è di circa 100 milioni.

FIFA 22, i dati salienti del Q2 del 2021

"Questo è stato il secondo miglior trimestre di sempre nella storia di Electronic Arts, con più giocatori nel mondo che si sono uniti e divertiti con i nostri franchise, i nuovi giochi e i live service. Grazie ai nostri talentuosi team, siamo entusiasti di realizzare altre esperienze straordinarie durante il periodo natalizio e connettere centinaia di milioni di giocatori in tutto il mondo con i nostro giochi EA Sports, Apex Legends, Battlefield 2042 e molto altro.", afferma il CEO Andrew Wilson.

Il report di EA inoltre conferma l'importanza del digital delivery per la compagnia: il 62% delle copie vendute nel secondo trimestre del 2021 sono digitali, laddove nello stesso periodo dell'anno scorso erano il 56%, segnando dunque un ulteriore incremento.

Le stagione 9 e 10 di Apex Legends hanno segnato nuovi record di utenti attivi sin dalla Stagione 1. Nell'ultimo trimestre è stato uno dei giochi più seguiti su Twitch, con oltre 130 milioni di ore di contenuti relativi alla Stagione 10 visti, il 40% in più rispetto alla season 9.

La beta di Battlefield 2042 è stata giocata da oltre 7,7 milioni di giocatori in tutto il mondo, di cui 3,3 milioni già nella fase di early access. Attualmente è la beta con più affluenza di sempre per EA. Ottimi risultati anche per Star Wars: Galaxy of Heroes che ha superato quota 100 milioni di giocatori sin dal lancio.