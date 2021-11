Take-Two ha cancellato un gioco: Bully 2 o una nuova IP di Hangar 13?

Durante l'ultimo report finanziario di Take-Two è emerso che la compagnia ha perso 53 milioni di dollari in seguito alla cancellazione di uno dei suoi progetti in sviluppo. Stando a un report pubblicato da Jason Schreier di Bloomberg il gioco in questione era una nuova IP di Hangar 13 con nome in codice Volt. Mentre secondo l'insider Shpeshal_Nick si tratta di Bully 2 di Rockstar Games.

Stando alle fonti del giornalista di Bloomberg, il progetto Volt era alquanto travagliato e ha assunto varie forme sin dal 2017, anno in cui erano iniziati i lavori. Sempre secondo Schreier alla cancellazione del progetto potrebbero seguire dei tagli del personale per Hangar 13, che potrebbero essere discussi internamente già durante la giornata di domani.

Inoltre Volt non era il nome in codice di Mafia 4, gioco su cui a quanto pare lo studio ha provato a proporre dei prototipi nel 2016 e 2017, ma con scarsi risultati. Si trattava dunque di una IP nuova di zecca.

Shpeshal_Nick invece crede che il gioco cancellato sia Bully 2. L'insider afferma di essere venuto a conoscenza della sua cancellazione e di averne parlato in un suo recente podcast. Per questo motivo crede che il gioco citato nel report di Take-Two sia proprio Bully 2.

In entrambi i casi parliamo di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze in attesa di novità da parte di Take-Two, Rockstar o 2K. Detto questo, siamo propensi a fidarci più alle parole di Schreier, dato che è una delle fonti più affidabili in circolazione.

Rimanendo in casa Take-Two, dall'ultimo report apprendiamo che GTA 5 è arrivato a quota 155 milioni di copie vendute in tutto il mondo.