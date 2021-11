EA Sports PGA Tour per PS5 e Xbox Series X|S è stato rinviato

Poche ore fa Electronic Arts ha annunciato che il periodo di uscita EA Sports PGA Tour, nuovo gioco per gli amanti del golf per PS5 e Xbox Series X|S, è stato rinviato. Precedentemente in programma per la primavera del 2022, al momento non è stata indicata una nuova finestra di pubblicazione.

La conferma è arrivata grazie all'ultimo report finanziario di EA, che ha registrato il suo secondo miglior trimestre di sempre grazie agli ottimi risultati di FIFA 22 e Apex Legends, nonché da un breve messaggio pubblicato su Twitter, in cui apprendiamo che ulteriori informazioni sulla pubblicazione del gioco arriveranno nel corso dei prossimi mesi. In ogni caso

Presentato a maggio, EA Sports PGA Tour promette di essere un'esperienza allettante per tutti gli amanti del golf e del suo circuito professionistico e segnava il ritorno di Electronic Arts sui green virtuali. In particolare il gioco offrirà la possibilità di partecipare ai campionati Masters Tournament, il PGA Champioship, lo U.S. Open Championship e l'Open Championship, ovvero le maggiori competizioni di questo sport. Il gioco è attualmente in sviluppo presso gli studi di EA Tiburon.

Rimanendo in tema di rinvii, ma cambiando completamente genere e compagnia, anche la data di uscita di Marvel's Midnight Suns, prevista per la primavera del 2022, è stata rinviata.