Marvel's Midnight Suns: la data di uscita è stata rinviata

Con un post su Twitter, Firaxis Games ha annunciato che la data di uscita di Marvel's Midnight Suns, nuovo strategico con supereroi Marvel, è stata rinviata. Originariamente previsto per il mese di marzo, sarà disponibile nella seconda metà del 2022.

Il nuovo gioco dai creatori di XCOM e Civilization arriverà su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch e presenterà combattimenti a turni che sfruttano un sistema di carte legato alle abilità dei supereroi Marvel nel nostro party, che includono tra gli altri Blade, Iron Man e Wolverine.

"Vi comunichiamo che abbiamo preso la decisione molto difficile di spostare la finestra di lancio di Marvel's Midnight Suns alla seconda metà del 2022. Sappiamo che molti fan non vedevano l'ora di giocarci durante la primavera e questa decisione non è stata presa con leggerezza. Abbiamo deciso di posticipare il lancio perché abbiamo bisogno di più tempo per realizzare il miglior gioco possibile. Crediamo nella nostra visione creativa per Marvel's Midnight Suns e vogliamo rendergli giustizia realizzando un'avventura Marvel indimenticabile. Questi mesi extra saranno sfruttati per aggiungere più storia e cinematiche e sarà essenziale per rendere la nostra visione realtà", questo il messaggio firmato Jake Solomon e Garth DeAngelis, rispettivamente Creative director e Senior Franchise Producer.

I mesi extra dunque serviranno per realizzare un numero maggiore di contenuti e assicurare il livello qualitativo ambito da Firaxis, cosa per la quale tutto sommato vale la pena aspettare. In questo modo inoltre il gioco non dovrà più sgomitare con gli altri big in uscita nei primi mesi del 2022, il che dovrebbe assicurargli maggiore visibilità.

Il mese scorso è stato presentato un nuovo video gameplay di Marvel's Midnight Suns che mostra Hunter e Wolverine combattere contro Sabretooth.