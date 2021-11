Eternals: il trailer Beginnings mostra collegamenti con Avengers nel Marvel Cinematic Universe

Eternals arriva oggi al cinema e viene festeggiato da un nuovo trailer "Beginnings" pubblicato oggi, nel quale emergono alcuni collegamenti con Avengers e dunque il piazzamento del film all'interno del Marvel Cinematic Universe, sebbene gli eventi narrati siano alquanto staccati.

Il titolo dice un po' tutto: "Beginnings" indica la fine di un'era e l'inizio di un'altra, un evento simbolico anche dal punto di vista dell'MCU che si rinnova con questa nuova produzione e avvia un nuovo arco narrativo, ma questo non chiude completamente i contatti con quello che è successo in precedenza.

Proprio su questi collegamenti si gioca questo trailer, che punta a dimostrare come Eternals sia in qualche modo collegato agli Avengers e ai personaggi più noti del Marvel Cinematic Universe, nonostante vada poi a raccontare una storia sostanzialmente nuova e con personaggi ancora non visti sul grande schermo.

Eternals racconta le gesta di un gruppo di eroi arrivati sulla Terra da millenni, provenienti dallo spazio e dotati di enormi poteri cosmici, in grado di sventare minacce devastanti ma che in qualche maniera non si sono ancora fatti vedere nell'arco narrativo dell'MCU, per motivi che verranno anche spiegati all'interno del nuovo film.

Eternals è disponibile da oggi al cinema in Italia e da domani in USA: abbiamo visto che i primi voti delle recensioni internazionali non sono positivi e che un seguito non è affatto scontato, per un produttore di Marvel.