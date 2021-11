Eternals: un seguito non è affatto scontato, per un produttore di Marvel

Nate Moore - producer di Marvel - ha affermato che un seguito di Eternals non è affatto dato per scontato. Il film potrebbe essere un'opera indipendente che non proseguirà in alcun modo.

Precisamente, Moore ha detto al The Toronto Sun: "[Un seguito] non è qualcosa di obbligatorio. Ovviamente, abbiamo delle idee sulla direzione da prendere, ma non c'è un piano preciso già definito; non è già stato deciso che vi saranno tre film e che questo è solo il primo. Se guardi Eternals, puoi goderti Eternals, puoi capire Eternals e sei apposto così."

"Abbiamo pensato che vi fosse abbastanza trama da renderlo un universo indipendente. Abbiamo alcune idee, per certo, su come le cose potrebbero andare successivamente, ma questo film - con dieci personaggi, più Dane Whitman, i Celestiali e i Devianti - ci ha dato abbastanza materiale da mettere in scena."

Angelina Jolie in Eternals

Ricordiamo che Dane Whitman è interpretato da Kit Harington, mentre gli Eterni saranno interpretati da Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Angelina Jolie, Salma Hayek, Brian Tyree Henry, Don Lee, Barry Keoghan, Lauren Ridloff e Lia McHugh.

Potete leggere la recensione di Eternals di Movieplayer qui. Inoltre, vi segnaliamo che Eternals è il film Marvel Cinematic Universe con il voto più basso su Rotten Tomatoes.