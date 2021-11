Elden Ring: video gameplay da 15 minuti in arrivo, data e ora della presentazione

Tramite Twitter, il profilo ufficiale di Elden Ring ha annunciato che a breve vi sarà una presentazione sotto forma di video gameplay di Elden Ring. Precisamente, la data e l'ora da segnarsi sul calendario sono il 4 novembre 2021, alle 15:00 ora italiana.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, la presentazione andrà in onda tramite YouTube e Twitch. Su YouTube, come al solito, è già possibile impostare un promemoria dell'evento, così da non rischiare di arrivare in ritardo. L'orario di inizio della presentazione di gameplay di Elden Ring su YouTube è 14:45, quindi probabilmente vi sarà un preshow o, più credibilmente, una fase di attesa di 15 minuti, con un classico conto alla rovescia.

Vi confermiamo inoltre che noi di Multiplayer.it seguiremo tramite Twitch la presentazione del gameplay di Elden Ring. Unitevi a noi domani, 4 novembre 2021 alle 15:00, per vedere e commentare il primo vero grande video gameplay del gioco di FromSoftware.

Elden Ring, ricordiamo, è il nuovo gioco di FromSoftware e Hidetaka Miyazaki. Il gioco sembra puntare a essere un'evoluzione dei souls-like usciti fino ad oggi, a partire da Dark Souls fino ad arrivare a Sekiro, che già si era allontanato da alcuni stilemi tipici del genere.

Vi ricordiamo infine che la data di uscita di Elden Ring è stata rimandata di un mese, ma perlomeno avremo modo di accedere a una versione beta del gioco, sempre se verremo selezionati.