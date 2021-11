Pokémon: carte e merchandise di Steve Aoki in vendita, valgono 3 milioni

TCGplayer, un negozio di vendita di carte online, ha annunciato una partnership con Steve Aoki, DJ e producer musicale. Aoki venderà una serie di carte e del merchandise per un valore totale di 3 milioni di dollari.

Viene detto che si tratta di una "selezione incredibile di prodotti Pokémon ad alto valore". Ci saranno una serie di carte Pokémon che provengono direttamente dalla collezione di Aoki. I fan potranno anche ottenere una serie di prodotti esclusivi dalla collezione personali di Aoki, così come cimeli, dischi e Mystery Box "riempite a mano" che includeranno anche meet-and-greets con l'artista così come biglietti per i suoi concerti.

Ecco come funziona: "Aoki e TCGplayer rilasceranno ondate periodiche di carte Pokémon e Mystery Box sul marketplace di TCGplayer. Per tutta la durata della serie Steve Aoki Vault, TCGplayer pubblicizzerà i nuovi prodotti, con anteprime disponibili il lunedì, un giorno prima del rilascio live dei prodotti il martedì. La prima ondata sarà elencata settimanalmente dal 3 novembre 2021 al 17 dicembre 2021, ad eccezione della settimana del 29 novembre 2021. La seconda ondata di prodotti è prevista per il lancio all'inizio del 2022."

L'immagine ufficiale della promozioe Steve Aoki x TCGplayer

Aoki afferma: "Il mio viaggio nel mondo del collezionismo di carte è stato inizialmente un modo per entrare in contatto con una nuova comunità, dato che la pandemia mi ha reso impossibile fare spettacoli, andare in tour o stare con i miei fan. Man mano che il mio amore per l'hobby cresceva, ho iniziato a pensare a nuovi modi per portare i prodotti che mi hanno fatto appassionare al collezionismo a una comunità che mi ha abbracciato fin dall'inizio. Questo è esattamente il motivo per cui sono così entusiasta di collaborare con TCGplayer, che mi ha dato l'opportunità di portare i prodotti che amo a una parte ancora più grande della comunità hobbistica".

Potete trovare il Vault di Aoki qui.