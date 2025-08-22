Per colpa di Hollow Knight: Silksong, c'è almeno un gioco che è stato rinviato

Nonostante sia presente in più di 400.000 liste dei desideri su Steam, lo sviluppatore Panic Arcade ha deciso di rinviare di qualche settimana il lancio di CloverPit, un roguelike che mescola horror e slot machine, guardando verso Balatro. Il motivo è stato comunicato senza troppi giri di parole: "A causa di Silksong, ovviamente (lmao)."
Colpa di Silksong
Originariamente previsto per il 3 settembre, il team di sviluppo Panic Arcade e l'editore Future Friends Games stanno posticipando il gioco a causa della data di lancio di Hollow Knight: Silksong, ossia il 4 settembre.
Diciamo che è uno di quei rari casi in cui non ci sono dubbi da esprimere o ipotesi da fare.
"Ci piace il rischio, ma questa è una scommessa troppo azzardata lol", ha detto il team di sviluppo. "Vogliamo dare a noi stessi e ai nostri fan un po' di tempo per goderci Silksong, quindi lanceremo il gioco qualche settimana dopo e useremo il tempo per rifinire ulteriormente CloverPit".
La nuova data di lancio di CloverPit è il 26 settembre! CloverPit è un incrocio demoniaco tra Balatro e Buckshot Roulette. Il gioco horror del duo di sviluppatori Panik Arcade e dell'editore Future Friends Games (The Cabin Factory) è davvero attesissimo (ma non come Silksong). Finora, CloverPit è entrato nella top 90 dei giochi più desiderati su Steam, raccogliendo oltre 400.000 liste dei desideri e 700.000 download della demo.