Per colpa di Hollow Knight: Silksong, c'è almeno un gioco che è stato rinviato

Nonostante sia presente in più di 400.000 liste dei desideri su Steam, lo sviluppatore Panic Arcade ha deciso di rinviare di qualche settimana il lancio di CloverPit , un roguelike che mescola horror e slot machine, guardando verso Balatro . Il motivo è stato comunicato senza troppi giri di parole: " A causa di Silksong , ovviamente (lmao)."

Colpa di Silksong

Originariamente previsto per il 3 settembre, il team di sviluppo Panic Arcade e l'editore Future Friends Games stanno posticipando il gioco a causa della data di lancio di Hollow Knight: Silksong, ossia il 4 settembre.

Diciamo che è uno di quei rari casi in cui non ci sono dubbi da esprimere o ipotesi da fare.

"Ci piace il rischio, ma questa è una scommessa troppo azzardata lol", ha detto il team di sviluppo. "Vogliamo dare a noi stessi e ai nostri fan un po' di tempo per goderci Silksong, quindi lanceremo il gioco qualche settimana dopo e useremo il tempo per rifinire ulteriormente CloverPit".

La nuova data di lancio di CloverPit è il 26 settembre! CloverPit è un incrocio demoniaco tra Balatro e Buckshot Roulette. Il gioco horror del duo di sviluppatori Panik Arcade e dell'editore Future Friends Games (The Cabin Factory) è davvero attesissimo (ma non come Silksong). Finora, CloverPit è entrato nella top 90 dei giochi più desiderati su Steam, raccogliendo oltre 400.000 liste dei desideri e 700.000 download della demo.