Hollow Knight: Silksong riceverà un'espansione gratuita, ecco quanto ha venduto

Team Cherry ha annunciato che Hollow Knight: Silksong ha superato quota sette milioni di copie vendute, e contestualmente ha rivelato che il gioco riceverà un'espansione gratuita nel corso del prossimo anno.
Intitolata Sea of Sorrow, l'espansione includerà "nuovi scenari, nuovi boss, nuovi strumenti e altro ancora", ha spiegato lo studio. "Le avventure di Hornet continueranno in questa espansione a tema nautico, in arrivo gratis per tutti i giocatori l'anno prossimo."
"Terremo segreto un ulteriore dettaglio, almeno per adesso, ma aspettatevi ulteriori informazioni in arrivo poco prima del lancio di Hollow Knight: Silksong - Sea of Sorros", conclude il messaggio del team di sviluppo.
Nonostante un grado di difficoltà assolutamente non banale, Silksong è insomma riuscito a far breccia presso il grande pubblico, macinando finora numeri molto importanti e ponendo le basi per l'arrivo di ulteriori contenuti.
Il prossimo progetto, però, sarà diverso
Stando a quanto dichiarato nelle scorse settimane, dopo Hollow Knight: Silksong, Team Cherry potrebbe dedicarsi a un gioco diverso fra i vari progetti che lo studio vorrebbe realizzare, anche per non essere identificato sempre come "il team di Hollow Knight".
"L'unica vera preoccupazione legata al tempo, e ne abbiamo già parlato, è la morte", ha spiegato in questa circostanza co-fondatore di Team Cherry. "Non è così lontana se impieghi sette anni per progetto, e potenzialmente ne aggiungi altri due. Quindi sarebbe bello riuscire a fare qualche gioco in più."
Ad ogni modo, per il momento i fan della serie possono godersi l'annuncio dell'espansione gratuita Sea of Sorrow, accompagnato dal teaser trailer che trovate qui sopra.