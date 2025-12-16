Hollow Knight: Silksong riceverà un'espansione gratuita, ecco quanto ha venduto

Team Cherry ha annunciato che Hollow Knight: Silksong ha superato quota sette milioni di copie vendute , e contestualmente ha rivelato che il gioco riceverà un'espansione gratuita nel corso del prossimo anno.

Il prossimo progetto, però, sarà diverso

Stando a quanto dichiarato nelle scorse settimane, dopo Hollow Knight: Silksong, Team Cherry potrebbe dedicarsi a un gioco diverso fra i vari progetti che lo studio vorrebbe realizzare, anche per non essere identificato sempre come "il team di Hollow Knight".

"L'unica vera preoccupazione legata al tempo, e ne abbiamo già parlato, è la morte", ha spiegato in questa circostanza co-fondatore di Team Cherry. "Non è così lontana se impieghi sette anni per progetto, e potenzialmente ne aggiungi altri due. Quindi sarebbe bello riuscire a fare qualche gioco in più."

Ad ogni modo, per il momento i fan della serie possono godersi l'annuncio dell'espansione gratuita Sea of Sorrow, accompagnato dal teaser trailer che trovate qui sopra.