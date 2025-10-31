Hollow Knight Silksong era "molto più difficile" prima del lancio, noi stiamo giocando la versione facile

Be', sappiate che il gioco che tutti noi abbiamo affrontato è in realtà la versione facile di quanto inizialmente il team aveva realizzato.

Sin dal lancio i fan di Hollow Knight Silksong si sono bene o male trovati d'accordo su un dettaglio: è un gioco difficile, magari non in ogni singolo momento, ma ci sono certamente dei boss e delle sequenze che non sono una passeggiata da superare.

Silksong era più difficile

In una intervista, lo sviluppatore Matt Trobbiani (che dà la voce a vari personaggi di Silksong, compreso il boss Trobbio) ha svelato alcuni dettagli sullo sviluppo del metroidvania. Trobbiani è uno dei due unici playtester che hanno completato il gioco e visto il vero finale e ha quindi modo di raccontare nel dettaglio com'era il gioco prima dell'uscita.

Trobbiani afferma che non ha influenzato molto lo sviluppo del gioco, ma ha assolutamente suggerito di indebolire alcuni boss, nello specifico aggiungendo dei frame di animazione aggiuntivi ad alcuni attacchi dei boss per dare ai giocatori il tempo di comprendere cosa sta per accadere e reagire alle mosse avversarie.

Lo sviluppatore afferma esplicitamente che quando ha giocato Hollow Knight Silksong in versione playtest l'avventura era "molto più difficile". Precisa anche che il suo coinvolgimento è avvenuto nelle fasi avanzate dello sviluppo, quando il grosso del gioco era oramai pronto.

In conclusione, Trobbiani aggiunge anche che Team Cherry lavora in modo unico, con una velocità non comune nello sviluppo dei videogiochi. Nello specifico cita Ari Gibson affermando che lavora a lungo e duramente e che disegna molto velocemente.

Segnaliamo infine che Silksong ha attirato un numero di giocatori enorme, ma non tutte le copie sono "vendute".