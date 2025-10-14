Disponibile una nuova patch di Hollow Knight: Silksong, che sistema dei bug ma sfiora appena il bilanciamento

Continua il supporto post lancio di Hollow Knight: Silksong con la pubblicazione della patch 1.0.28891, che risolve diversi bug e fa qualcosa anche per il bilanciamento (giusto qualche ritocco, ma sempre gradito). Ad esempio, il gioco ora va in pausa automaticamente se il controller viene disconnesso, una funzione presente in molti altri titoli e davvero importante vista la sfida proposta. Inoltre, è stato migliorato il supporto ai controller in generale.

Per quanto riguarda il bilanciamento, c'è un leggero aumento dei danni di Sharp Dart e Cross Stitch, un adeguamento della scala dei danni di Rune Rage per allinearla alle altre abilità Silk, e una leggera riduzione dei danni di Thread Storm ai livelli più alti dell'ago. Vale anche la pena notare che la patch modifica i drop dei Fine Pins Wish, che ora passano da una probabilità del 50% a una del 100%, ma aumenta la quantità richiesta.

Team Cherry ha anche promesso che sta lavorando a una versione migliorata della traduzione cinese, in risposta alle tante critiche ricevute dalla traduzione attuale, che aveva portato molti giocatori cinesi a lasciare recensioni negative su Steam.