Google aggiorna la ricerca: arriva il tasto per nascondere i risultati sponsorizzati, più o meno

Da anni gli annunci pubblicitari sono una presenza costante nei risultati di Google Search. Sebbene non sempre graditi, sono ormai parte integrante dell'esperienza di ricerca e facilmente distinguibili dai risultati organici. Ora Google sta effettuando una serie di modifiche che, pur non rivoluzionando l'aspetto della pagina, mirano a rendere più chiara la distinzione tra contenuti sponsorizzati e risultati naturali.

Tra le novità più rilevanti vi è l'introduzione di un pulsante che consente di nascondere temporaneamente i risultati pubblicitari. Si tratta di un piccolo cambiamento, ma che potrebbe migliorare la fruibilità del servizio per chi preferisce consultare solo i link non sponsorizzati.