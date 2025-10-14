Nintendo Switch 2 con Mario Kart World incluso ad un prezzo bassissimo: sfrutta il coupon e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante. Nintendo Switch 2, con Mario Kart World incluso, parte da un costo molto basso rispetto alla norma di 466,71€ al quale vanno aggiunti ulteriori 40€ di sconto grazie al coupon ITBS40 per un prezzo finale di 426,71€. Puoi acquistare la console e sfruttare la promo direttamente tramite questo link.
Tra le principali novità introdotte con Switch 2 spiccano i nuovi Joy-Con magnetici, che si collegano alla console in modo più stabile e possono essere utilizzati anche come mouse, ampliando le possibilità di interazione. La console integra inoltre una chat vocale che consente ai giocatori di comunicare in tempo reale, sia in locale che online.
Switch 2 + Mario Kart in offerta: ulteriori motivi per acquistarla
La potenza grafica della console è stata migliorata: lo schermo LCD da 7,9 pollici offre una qualità visiva superiore, mentre in modalità TV la risoluzione arriva fino a 4K con frame rate fino a 120 fps, per i titoli e i televisori compatibili. Il nuovo stand regolabile e le due porte USB-C garantiscono maggiore comodità e flessibilità d'uso.
A inaugurare la nuova generazione è stato Mario Kart World, che trasforma il pianeta in un'unica gigantesca pista: corse fino a 24 giocatori, una modalità Sopravvivenza a eliminazione e gare locali per fino a 4 giocatori sulla stessa console.