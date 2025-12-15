Where Winds Meet non si ferma: raggiunto un altro importate traguardo di giocatori a un mese dal lancio

È passato un mese dalla pubblicazione di Where Winds Meet, ma l'action GDR free-to-play di NetEase Games ed Everstone Studio continua a crescere senza dare segnali di rallentamenti. Il titolo ha infatti superato quota 15 milioni di giocatori in tutto il mondo, tra le versioni PC, PS5, Xbox Series X|S e mobile.
La conferma arriva dai profili social ufficiali, accompagnata da un messaggio di ringraziamento rivolto alla community: "15 milioni di Viandanti si sono uniti al Jianghu! Avete seguito i venti, messo alla prova le vostre lame e dimostrato che le storie migliori sono quelle che raccontiamo insieme. Grazie per essere qui!"
Un altro centro per NetEase dopo Marvel Rivals
Ricordiamo che alla fine di novembre il gioco aveva festeggiato i 9 milioni di utenti, il che significa che altri 6 milioni di utenti si sono aggiunti in appena due settimane, a dimostrazione di un trend estremamente positivo. Risultati eccezionali che hanno sorpreso anche il team di Everstone Studios.
Un'ulteriore conferma del successo arriva da SteamDB, che registra ancora picchi giornalieri di oltre 120.000 giocatori contemporanei, nonostante la fisiologica flessione rispetto ai numeri dei primi giorni dal debutto.