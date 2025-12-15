Where Winds Meet non si ferma: raggiunto un altro importate traguardo di giocatori a un mese dal lancio

È passato un mese dalla pubblicazione di Where Winds Meet, ma l'action GDR free-to-play di NetEase Games ed Everstone Studio continua a crescere senza dare segnali di rallentamenti. Il titolo ha infatti superato quota 15 milioni di giocatori in tutto il mondo, tra le versioni PC, PS5, Xbox Series X|S e mobile.

La conferma arriva dai profili social ufficiali, accompagnata da un messaggio di ringraziamento rivolto alla community: "15 milioni di Viandanti si sono uniti al Jianghu! Avete seguito i venti, messo alla prova le vostre lame e dimostrato che le storie migliori sono quelle che raccontiamo insieme. Grazie per essere qui!"