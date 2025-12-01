Where Winds Meet sta per arrivare su iOS e Android: annunciata la data di uscita, è alquanto vicina

Everstone Studio ha annunciato la data di uscita di Where Winds Meet su piattaforme mobile, con il grosso action RPG free-to-play che raggiungerà anche iOS e Android molto presto, precisamente il 12 dicembre.
Il gioco consente il cross-play e i progressi condivisi tra le piattaforme, dunque chi ha iniziato a giocare su PC e PS5 potrà proseguire la propria partita sul proprio dispositivo iOS o Android senza soluzione di continuità, potendo dunque passare da una piattaforma all'altra senza perdere i progressi ottenuti.
La versione mobile di Where Winds Meet è disponibile da quasi un anno in Cina, dove è arrivata il 9 gennaio 2025, in seguito al lancio della versione PC avvenuto nel dicembre del 2024, ma è un progetto che ha richiesto un bel po' di tempo per raggiungere il mercato occidentale.
Un grande successo internazionale
Dopo l'arrivo su PC e PS5 avvenuto il 14 novembre scorso, Where Winds Meet potrà presto essere giocato dagli utenti occidentali anche sulle piattaforme mobile, consentendo così di portare avanti la propria avventura in stile wuxia praticamente ovunque.
Come abbiamo visto nelle ore scorse, il gioco ha raggiunto un numero notevole di giocatori nelle prime due settimane, avendo superato i 9 milioni di giocatori registrati finora, a dimostrazione di come la formula e la particolare ambientazione abbia attirato davvero molti utenti anche in occidente.
Si tratta peraltro di un titolo ancora in costruzione ed essendo un live service godrà di un lungo supporto post-lancio. Di recente abbiamo visto che, tra le novità principali in arrivo, introdurrà un sistema di costruzione che sembra ispirato a Zelda: Tears of the Kingdom.