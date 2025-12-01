Where Winds Meet sta per arrivare su iOS e Android: annunciata la data di uscita, è alquanto vicina

Everstone Studio ha annunciato la data di uscita di Where Winds Meet su piattaforme mobile, con il grosso action RPG free-to-play che raggiungerà anche iOS e Android molto presto, precisamente il 12 dicembre.

Il gioco consente il cross-play e i progressi condivisi tra le piattaforme, dunque chi ha iniziato a giocare su PC e PS5 potrà proseguire la propria partita sul proprio dispositivo iOS o Android senza soluzione di continuità, potendo dunque passare da una piattaforma all'altra senza perdere i progressi ottenuti.

La versione mobile di Where Winds Meet è disponibile da quasi un anno in Cina, dove è arrivata il 9 gennaio 2025, in seguito al lancio della versione PC avvenuto nel dicembre del 2024, ma è un progetto che ha richiesto un bel po' di tempo per raggiungere il mercato occidentale.