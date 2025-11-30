Where Winds Meet ha raggiunto un numero notevole di giocatori nelle prime due settimane

L'annuncio è stato diffuso tramite un messaggio sui social, accompagnato da un ringraziamento alla community: "I venti si sollevano attraverso la foresta di bambù, e con la spada in mano entriamo nel Jianghu. 9 milioni di viandanti sono partiti dalla nostra umile dimora tra i bambù. Grazie."

NetEase Games e il team di Everstone Studio hanno annunciato che Where Winds Meet ha superato quota 9 milioni di giocatori su PC e PS5 nelle prime due settimane dal lancio.

Accoglienza molto positiva su Steam

Pubblicato lo scorso 14 novembre, Where Winds Meet è un action GDR open world free-to-play disponibile su PS5 e PC (Steam, Epic Games Store e Windows Store). In futuro il titolo approderà anche su dispositivi mobile iOS e Android e, pare, potrebbe arrivare su Xbox Series X|S.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il gioco ci cala nei panni di un giovane maestro di spada nella Cina del X secolo, un'epoca segnata da guerre, intrighi e regni in rovina. Il mondo di gioco, dinamico e reattivo, comprende oltre venti regioni e migliaia di luoghi da esplorare. Il sistema di combattimento offre grande libertà, permettendo di utilizzare armi tradizionali come spade, lance e doppie lame, oltre a tecniche marziali e abilità mistiche.

Finora i risultati sono stati incoraggianti: oltre ai numeri di affluenza, anche il pubblico sembra apprezzare il titolo. Infatti, Where Winds Meet registra attualmente l'88% di recensioni positive su Steam su più di 67.000 valutazioni degli utenti.