PlayStation Plus, i giochi di dicembre: LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3 e Neon White

I lettori di Multiplayer.it hanno apprezzato questa sorprendente abbondanza? Diciamo che quantomeno non l'hanno bocciata su tutta la linea: stando al nostro solito sondaggio le opinioni sono miste , con un 23% che si dice molto soddisfatto dei giochi di dicembre, un 24% abbastanza soddisfatto, un 26% poco soddisfatto e un 28% per nulla soddisfatto.

La line-up di fine 2025, tuttavia, include anche le atmosfere da incubo dello spietato multiplayer The Outlast Trials, l'esperienza extraction in stile anime di Synduality: Echo of Ada e infine le entusiasmanti sfide di Neon White, il brillante action in prima persona che miscela meccaniche sparatutto e platform per consegnarci qualcosa di decisamente diverso dal solito.

I giochi di dicembre su PlayStation sono cinque anziché tre: evidentemente Sony ha voluto fare un regalo di Natale ai propri abbonati, portando nel catalogo Essential una selezione di titoli per PS5 e PS4 capitanata dal divertente spin-off a base di mattoncini LEGO Horizon Adventures e dal frenetico sparatutto con gli zombie Killing Floor 3.

L'esplorazione offre piccole deviazioni, forzieri e costruzioni, pur restando lontana dal potenziale di un vero open world, mentre gli elementi gestionali applicati alla personalizzazione del villaggio dei Nora e il design dei boss fight aggiungono spessore a un'esperienza che, alla fine dei conti, soffre unicamente per via della scarsità di contenuti disponibili .

La trama del gioco ripercorre gli eventi della prima avventura di Aloy, partendo dal suo legame con Rost ma addolcendo i risvolti drammatici della vicenda, nell'ambito di un racconto che si conferma leggero e piacevole, impreziosito da gag piuttosto riuscite e da un tono scanzonato che guadagna efficacia anche grazie all' ottimo doppiaggio in italiano , che riprende le voci originali di Horizon Zero Dawn.

LEGO Horizon Adventures combina l'affascinante lore creata da Guerrilla Games con l'umorismo tipico delle produzioni LEGO al fine di offrirci un'avventura che prende spunto dall'ottimo lavoro svolto negli anni da TT Games, riuscendo però a costruirsi una propria identità e a mettere sul tavolo diverse soluzioni ludiche e strutturali molto interessanti.

Killing Floor 3

A quasi dieci anni dall'uscita del secondo capitolo, Killing Floor 3 ci porta nel tenebroso futuro che attende l'umanità nel mondo post-apocalittico creato da Tripwire Interactive, con le orde di feroci Zed che hanno ormai invaso tutte le maggiori città e i sopravvissuti che affidano le proprie speranze alle squadre armate dell'organizzazione Nightfall, incaricate di ripulire le strade dalla minaccia degli zombie.

Una sequenza di combattimento di Killing Floor 3

Questo terzo episodio della saga abbraccia più convintamente una struttura live service moderna, debuttando con una quantità inferiore di contenuti ma puntando a crescere nel tempo. Abbiamo dunque un'unica modalità, sei classi e otto mappe da affrontare da soli o in cooperativa per un massimo di sei giocatori, sfruttando strumenti come zipline e torrette, nonché un sistema di progressione estremamente sfaccettato e interessante per ogni specialista.

La formula di base è la stessa di sempre, divertente e ben collaudata, con il nostro team che dovrà vedersela con un determinato numero di ondate e infine con un potente boss, approfittando delle pause fra un round e l'altro per rifornire le munizioni, migliorare la corazzatura e acquistare nuove armi, diverse per ogni classe: dal bilanciamento del Commando alla potenza del Firebug, dalla precisione dello Sharpshooter agli attacchi da mischia del Ninja, passando infine per l'Engineer e il Medic.

Le orde di Zed di Killing Floor 3

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Killing Floor 3, il gioco si conferma spettacolare e coinvolgente, dotato di un gunplay davvero solido ma privo di particolari novità, il che potrebbe rappresentare un problema per chi ha già passato centinaia di ore con il precedente episodio della serie e potrebbe dunque avvertire una certa stanchezza.