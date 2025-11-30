PlayStation Plus, i giochi di dicembre: LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3 e Neon White

I giochi di dicembre su PlayStation sono cinque anziché tre: evidentemente Sony ha voluto fare un regalo di Natale ai propri abbonati, portando nel catalogo Essential una selezione di titoli per PS5 e PS4 capitanata dal divertente spin-off a base di mattoncini LEGO Horizon Adventures e dal frenetico sparatutto con gli zombie Killing Floor 3.
La line-up di fine 2025, tuttavia, include anche le atmosfere da incubo dello spietato multiplayer The Outlast Trials, l'esperienza extraction in stile anime di Synduality: Echo of Ada e infine le entusiasmanti sfide di Neon White, il brillante action in prima persona che miscela meccaniche sparatutto e platform per consegnarci qualcosa di decisamente diverso dal solito.
I lettori di Multiplayer.it hanno apprezzato questa sorprendente abbondanza? Diciamo che quantomeno non l'hanno bocciata su tutta la linea: stando al nostro solito sondaggio le opinioni sono miste, con un 23% che si dice molto soddisfatto dei giochi di dicembre, un 24% abbastanza soddisfatto, un 26% poco soddisfatto e un 28% per nulla soddisfatto.
LEGO Horizon Adventures
LEGO Horizon Adventures combina l'affascinante lore creata da Guerrilla Games con l'umorismo tipico delle produzioni LEGO al fine di offrirci un'avventura che prende spunto dall'ottimo lavoro svolto negli anni da TT Games, riuscendo però a costruirsi una propria identità e a mettere sul tavolo diverse soluzioni ludiche e strutturali molto interessanti.
La trama del gioco ripercorre gli eventi della prima avventura di Aloy, partendo dal suo legame con Rost ma addolcendo i risvolti drammatici della vicenda, nell'ambito di un racconto che si conferma leggero e piacevole, impreziosito da gag piuttosto riuscite e da un tono scanzonato che guadagna efficacia anche grazie all'ottimo doppiaggio in italiano, che riprende le voci originali di Horizon Zero Dawn.
Dal punto di vista del gameplay LEGO Horizon Adventures si rifà alle meccaniche apprezzate nei precedenti tie-in, confezionando però un sistema di combattimento più solido del previsto, che cresce progressivamente e differenzia con efficacia i personaggi giocabili. L'approccio in stile twin stick shooter, inoltre, consente di mirare con precisione ai punti deboli delle Macchine.
L'esplorazione offre piccole deviazioni, forzieri e costruzioni, pur restando lontana dal potenziale di un vero open world, mentre gli elementi gestionali applicati alla personalizzazione del villaggio dei Nora e il design dei boss fight aggiungono spessore a un'esperienza che, alla fine dei conti, soffre unicamente per via della scarsità di contenuti disponibili.
Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di LEGO Horizon Adventures.
Killing Floor 3
A quasi dieci anni dall'uscita del secondo capitolo, Killing Floor 3 ci porta nel tenebroso futuro che attende l'umanità nel mondo post-apocalittico creato da Tripwire Interactive, con le orde di feroci Zed che hanno ormai invaso tutte le maggiori città e i sopravvissuti che affidano le proprie speranze alle squadre armate dell'organizzazione Nightfall, incaricate di ripulire le strade dalla minaccia degli zombie.
Questo terzo episodio della saga abbraccia più convintamente una struttura live service moderna, debuttando con una quantità inferiore di contenuti ma puntando a crescere nel tempo. Abbiamo dunque un'unica modalità, sei classi e otto mappe da affrontare da soli o in cooperativa per un massimo di sei giocatori, sfruttando strumenti come zipline e torrette, nonché un sistema di progressione estremamente sfaccettato e interessante per ogni specialista.
La formula di base è la stessa di sempre, divertente e ben collaudata, con il nostro team che dovrà vedersela con un determinato numero di ondate e infine con un potente boss, approfittando delle pause fra un round e l'altro per rifornire le munizioni, migliorare la corazzatura e acquistare nuove armi, diverse per ogni classe: dal bilanciamento del Commando alla potenza del Firebug, dalla precisione dello Sharpshooter agli attacchi da mischia del Ninja, passando infine per l'Engineer e il Medic.
Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Killing Floor 3, il gioco si conferma spettacolare e coinvolgente, dotato di un gunplay davvero solido ma privo di particolari novità, il che potrebbe rappresentare un problema per chi ha già passato centinaia di ore con il precedente episodio della serie e potrebbe dunque avvertire una certa stanchezza.
The Outlast Trials
Dopo due capitoli tradizionali, il survival horror di Red Barrels si trasforma in un'esperienza multiplayer cooperativa con The Outlast Trials, mettendoci al comando di un senzatetto che viene imprigionato da una corporazione senza scrupoli e trasformato in una cavia insieme a tanti altri disperati come lui, per poi essere sottoposto a una serie di "prove" in cui il rischio di crepare male è altissimo.
All'interno di scenari pieni di insidie, orribili trappole e killer apparentemente inarrestabili, pronti a farci a pezzi, dovremo collaborare con i nostri compagni nel disperato tentativo di uscire vivi dalla sfida e sopravvivere per un giorno ancora, sfruttando l'esperienza guadagnata sul campo per ottenere determinate tipologie di potenziamenti.
Le missioni disponibili in The Outlast Trials diventano man mano più complesse e prevedono l'attivazione di interruttori, il ritrovamento di oggetti o persino l'esecuzione di poveri disgraziati: tutti obiettivi che dovremo raggiungere per poter passare allo step successivo e avvicinarci all'uscita prima che il maniaco di turno faccia irruzione e ci sminuzzi.
Le azioni da eseguire durante le partite sono tuttavia sempre le stesse e alcuni espedienti consentono di evitare il peggio in situazioni di estremo pericolo, il che trasforma l'esperienza di gioco in qualcosa di sostanzialmente ripetitivo, andando anche ad allentare il senso di tensione: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di The Outlast Trials.
Synduality: Echo of Ada
Synduality: Echo of Ada è un extraction shooter in stile anime che miscela robot da combattimento, nemici sovrannaturali e boss dotati di poteri speciali, ma al lancio il gioco prodotto da Bandai Namco ha attirato parecchie critiche per via di una struttura che imponeva di effettuare una certa quantità di grinding nelle modalità competitive prima di poter accedere ai contenuti narrativi.
È infatti proprio lo story mode a costituire la parte più interessante e riuscita dell'esperienza, con le vicende di Ada e del suo drifter, Alba, che coinvolgono fin dalle prime battute grazie alle ottime sequenze animate che fungono da collante fra una missione e l'altra, ponendosi come una sorta di premio rispetto a un gameplay che purtroppo si conferma ripetitivo.
Come detto, l'impianto del titolo sviluppato da Game Studio ruota attorno a spedizioni in cui l'obiettivo è quello di raccogliere il maggior numero di risorse ed esperienza possibile prima di procedere all'estrazione, mentre un eventuale game over si traduce nella perdita di tutti gli oggetti ottenuti fino a quel momento, andando così a generare un senso di tensione costante.
Nella nostra recensione di Synduality: Echo of Ada, scritta appunto in concomitanza con il lancio, abbiamo sottolineato i tanti limiti di una produzione molto povera sul fronte dei contenuti e caratterizzata da un sistema di monetizzazione invasivo e aggressivo, che finisce per rovinare l'esperienza. Da allora sono passati diversi mesi: sarà cambiato qualcosa?
Neon White
Fra gli action più interessanti degli ultimi anni, Neon White ci mette al comando di un assassino che, una volta passato a miglior vita, si ritrova a dover operare come agente speciale agli ordini degli spiriti che governano i cieli e che si affidano alle sue straordinarie abilità per eliminare i demoni durante i Dieci Giorni del Giudizio: una prova che garantirà al protagonista l'accesso al Paradiso... se riuscirà a portarla a termine.
La trama del gioco è un mix di visual novel, dating sim e commedia nonsense, in cui il nostro personaggio si ritrova a interagire con alcune sue vecchie conoscenze ma anche con degli agguerriti rivali, per poi lanciarsi nei vari livelli con l'obiettivo di sconfiggere tutti i nemici sfruttando un originale sistema di carte che consentono di eseguire diverse azioni.
La velocità è un fattore chiave per il successo, visto che ogni livello propone tre record da battere per poter sbloccare le aree successive, tutte caratterizzate da un design che punta sulla rapidità delle azioni e sulla capacità di prendere decisioni strategiche nel giro di pochi istanti, sfruttando al meglio tutte le opportunità che si presentano lungo il tragitto.
Come abbiamo scritto nella recensione di Neon White, ci troviamo di fronte a un'esperienza che vive della gioia del miglioramento continuo, della sensazione di padroneggiare una sequenza perfetta dopo decine di tentativi, e che proprio per questo riesce a rimanere bene impressa nella mente di chiunque abbia modo di provarla.
Gli arrivi e le partenze di dicembre
Non più disponibili su PlayStation Plus dal 2 dicembre
- Stray - PS4 e PS5
- EA Sports WRC 24 - PS5
- Totally Accurate Battle Simulator - PS4 e PS5
Disponibili su PlayStation Plus dal 2 dicembre
- LEGO Horizon Advntures - PS5
- Killing Floor 3 - PS5
- The Outlast Trials - PS4 e PS5
- Synduality: Echo of Ada - PS5
- Neon White - PS4 e PS5