Neon White, la recensione di un nuovo capolavoro di Annapurna Interactive

Disponibile dal 16 giugno 2022 su PC e Nintendo Switch , Neon White vi proporrà un viaggio in un Paradiso nel quale qualcosa non torna ma soprattutto vi permetterà di giocare a un gioco frenetico, divertente e allegro.

Come i fan degli indie ben sanno, questo editore è famoso per l'alta qualità media dei giochi pubblicati e, lo diciamo subito, anche in questo caso non ha fallito: Neon White ha rispettato le buone prime impressioni suscitate questa primavera tramite la demo.

La trama e i siparietti, in stile visual novel dating sim , sono perlopiù comici, con battute, scene sopra le righe e alle volte anche nonsense. Non aspettatevi però una trama solo colma di allegria: il soggiorno di White in Paradiso svelerà vari segreti oscuri e, pur strappando un sorriso in molti dialoghi, non mancheranno eventi drammatici. Nel complesso, Neon White propone una storia semplice ma piacevole e che dà un motivo in più per arrivare alla fine del gioco.

White non è però da solo e dovrà cercare di rubare il posto a Neon Green , confrontandosi al tempo stesso anche con Yellow, Red, Violet e una massa di altri Neon. Quelli citati sono vecchie conoscenze di White, il quale però non ricorda quasi più nulla del passato: l'avventura ci vedrà quindi interagire con queste persone, che sembrano al tempo stesso amici e nemici; di chi ci si può fidare?

Il lavoro dei Neon è l'eliminazione dei Demoni , esseri maledetti che infestano il Paradiso, soprattutto durante i Dieci Giorni del Giudizio: questo è il tempo che abbiamo prima di essere di nuovo cacciati, a meno di non diventare il Neon numero uno e ottenere così un intero anno di soggiorno in Paradiso.

Per chiunque non abbia letto il nostro provato, facciamo un passo indietro. Noi siamo White , un assassino morto e finito in Paradiso. No, non c'è stato alcun errore e alcun tipo di perdono: il nostro criminale non si è guadagnato un posto nella beatitudine eterna, ma è stato convocato e trasformato in un Neon per fare il lavoro sporco dei Credenti, spiriti benedetti che gestiscono i nove Cieli.

Corri, spara, ripeti

L'acqua ci permette di correre più velocemente in Neon White

Il fulcro di Neon White è il suo gameplay: correre, sparare e ripetere ancora e ancora e ancora. Detto così potrebbe sembrare poco interessante, ma vi assicuriamo che è esattamente il contrario: Neon White è probabilmente uno dei giochi più divertenti degli ultimi tempi, fondendo immediatezza e necessità di precisione.

Il gioco è diviso in livelli, zone lineari con un punto di uscita: l'obiettivo è eliminare ogni singolo nemico che si trova sul percorso e arrivare alla fine; per farlo avremo dalla nostra tutta una serie di armi, rappresentate come carte colorate. Quella base è una katana, ma spesso usarla significa aver sbagliato qualcosa: le vere armi sono le bocche da fuoco come una pistola, un mitra, un fucile a colpo singolo, uno shotgun e via dicendo. La particolarità è legata al fatto che tutte le armi hanno almeno un'abilità speciale: la pistola ad esempio ci permette di saltare, anche in aria, mentre il bazooka diventa un rampino che ci tira nella direzione verso la quale abbiamo mirato.

Usare le abilità secondarie significa scartare la carta, ma anche sparare e finire le munizioni ha questo effetto. Non dovete immaginare però i livelli di Neon White come quelli di uno sparatutto, ma quanto quelli di un gioco di piattaforme 3D lineare, dove ogni sezione ha una specifica soluzione. Il gioco ci dona ogni pochi passi proprio la carta di cui abbiamo bisogno e noi dovremo "solo" capire come usarla e soprattutto come farlo rimanendo nei tempi previsti.

In alcuni livelli di Neon White dovremo giostarci tra vari proiettili

Ogni livello è infatti una corsa contro il tempo: ci saranno tre record da battere, con il secondo (Oro) e il primo (Ace) che fanno salire il nostro grado Neon, il quale a propria volta serve per sbloccare i livelli successivi. Neon White non pretende di ottenere tutti Oro o Ace per avanzare, a occhio bastano la metà o poco meno di livelli battuti con un record per poter arrivare fino alla fine della trama. Nel nostro caso, abbiamo ottenuto tutti Oro/Ace fino allo sblocco delle missioni finali: la difficoltà non è quindi affatto proibitiva.

Inoltre, anche nel caso nel quale non siate amanti delle cacce al record e vogliate accontentarvi del minimo, avrete comunque un motivo per tornare nei vari livelli: una volta completato, all'interno appare un pacco regalo che è necessario per sbloccare dialoghi dei vari personaggi da noi incontrati e missioni secondarie con uno stile alterativo e più difficili di quelle della trama principale.

I pacchi regalo sono nascosti in modo molto intelligente all'interno dei livelli e pretendono un buon colpo d'occhio ma soprattutto di pensare all'esplorazione in modo alternativo. Visto che in questo caso il tempo di completamento è secondario, la caccia ai regali trasforma significativamente l'esperienza. Che diventa più un puzzle-platform nel quale dobbiamo capire come aggirare il design originale per ottenere proprio le carte necessarie per arrivare al regalo.

Questo nemico di Neon White si carica e poi ci elimina in un colpo

Più in generale, il design dei livelli è sempre incredibile: spessissimo ci sono anche scorciatoie che al primo colpo non notiamo (ottenendo l'Oro si sblocca un suggerimento nel livello che ci aiuta a vederle) e rigiocando possiamo quindi divertirci a imparare un nuovo modo per completare il percorso. Questi durano spesso poche decine di secondi, quindi il fallimento e il riavvio non pesano mai. Su PC i caricamenti sono istantanei all'interno dei livelli, quindi non preoccupatevi delle perdite di tempo.

Purtroppo, non possiamo parlare per la versione Nintendo Switch, che non abbiamo provato. Non sappiamo se le prestazioni, granitiche su PC, siano valide sulla piccola console di Nintendo: i 60 FPS sono obbligatori per Neon White e il non averli potrebbe precludere il godimento del gioco.

Inoltre, giocare con il controller potrebbe essere poco soddisfacente: la precisione di mouse e tastiera non si batte e Neon White ha bisogno di movimenti efficienti; ci è capitato più di una volta di battere un record dopo molti tentativi con uno scarto di pochi centesimi di secondo e, in base alle nostre prove con un controller Xbox, non ce l'avremmo fatta usando le levette analogiche.