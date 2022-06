Redfall: in co-op i progressi della campagna saranno legati all'host

La campagna di Redfall, il nuovo gioco di Arkane Studios, sarà giocabile da soli o in cooperativa. I progressi della campagna giocata in modalità co-op saranno però legati all'host, come svelato dal designer Harvey Smith in un'intervista con IGN.com.

Di base i progressi saranno persistenti solo per l'host. Quindi, nel caso decidiate di giocare con qualcuno, alla fine della partita perderete tutti i progressi fatti in termini di missioni sbloccate (non i punti esperienza e il bottino), a meno che non siate voi l'host. Arkane ha fatto questa scelta per evitare confusione, come spiegato da Smith: "La storia sarebbe davvero confusa se arrivando alla missione otto ti venisse detto di saltarla perché l'hai già superata."

Smith ha poi spiegato che Arkane ha provato a dare qualcosa a tutti i giocatori per la conclusione di una missione co-op in termini di credito, ma la cosa non ha funzionato, visto che poi la stessa missione può essere rigiocata in single player o come host. Comunque sia, come già detto aspetti come il bottino e i punti esperienza saranno mantenuti, quindi da quel punto di vista non c'è da preoccuparsi.

Per il resto vi ricordiamo che Redfall è previsto per il 2023 su PC e Xbox Series X e S. Sarà giocabile dal giorno di lancio anche tramite abbonamento a Xbox Game Pass.