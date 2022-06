Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge: i voti della critica sono eccellenti

Stanno emergendo online i primi voti delle recensioni di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, che sono davvero eccellenti. Parliamo di una delle migliori medie voto dell'anno, con anche alcuni punteggi pieni. Vediamo l'elenco:

Multiplayer.it - 80/100

Saving Content - 5 / 5

Hey Poor Player - 5 / 5

Seasoned Gaming - 10 / 10

Prima Games - 10 / 10

MonsterVine - 5 / 5

PlayStation LifeStyle - 9.5 / 10

GameGrin - 9.5 / 10

WayTooManyGames - 9.5 / 10

Shacknews - 9 / 10

PlayStation Universe - 9 / 10

Nintendo Life - 9 / 10

The Outerhaven Productions - 4.5 / 5

Hardcore Gamer - 4.5 / 5

NintendoWorldReport - 9 / 10

Kakuchopurei - 90 / 100

SECTOR.sk - 8.5 / 10

GameSpot - 8 / 10

Push Square - 8 / 10

EGM - 4 / 5

ComingSoon.net - 8 / 10

PC Gamer - 79 / 100

GamingTrend - 70 / 100

In generale i recensori hanno plaudito alla capacità di Tribute Games, il team di sviluppo, di far rivivere lo spirito dei picchiaduro della serie, con un gameplay dinamico e scoppiettante, soprattutto se affrontato in co-op.

Paradossalmente questo è stato anche il motivo delle poche critiche ricevute dal gioco, che secondo alcuni ricorda fin troppo i suoi modelli, da cui non si distacca di un millimetro nonostante gli anni passati.