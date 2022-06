God of War: Ragnarok potrebbe essere rinviato, per David Jaffe, ma Cory Barlog lo smentisce subito

God of War: Ragnarok, potrebbe essere rinviato, almeno secondo David Jaffe, il padre della serie originale. Ma l'ipotesi è stata seccamente smentita da Cory Barlog di Sony Santa Monica, che evidentemente la pensa diversamente.

Il piccolo battibecco è nato su Twitter da un post di Jaffe, che ultimamente si è messo a fare l'insider, in cui ha scritto: "Vi ricordate del mio amico insider di Sony che affermava che God of War: Ragnarok fosse ancora pianificato per il 2022? Oggi un altro insider di Sony, sempre mio amico, mi ha scritto che la data è ancora da decidere e non più bloccata. Forse 2022, forse no. Quindi adesso siamo a 50/50. Quando annunceranno la data?"

Citando il post, Barlog ha commentato con un secco "Aspetta, che?", come a voler mostrare incredulità per quanto letto, ma con quel pizzico di ironia dato dal fatto che lui evidentemente sa bene per quando è pianificata l'uscita di God of War: Ragnarok e se ci sono problemi.

David Jaffe contro Cory Barlog

Del resto Barlog ha detto che presto Sony comunicherà la data di lancio ufficiale, quindi non resta che aspettare. Speriamo che così finisca questo balletto e che si possa tornare a parlare del gioco, più che di quando uscirà o di potenziali rinvii (che nel mondo dei videogiochi non sono mai da escludere).