God of War: Ragnarok rinviato o no? Cory Barlog suggerisce che la data arriverà presto

God of War: Ragnarok è stato rinviato oppure no? Secondo il creatore originale della serie, David Scott Jaffe, le possibilità sono al cinquanta e cinquanta, almeno stando a ciò che gli è stato riferito da due insider vicini a Sony. A questo punto, però, è intervenuto Cory Barlog per suggerire che la data di uscita del gioco verrà annunciata presto.

Sono ormai diversi giorni che le voci riguardanti il nuovo capitolo della serie targata Santa Monica Studio si moltiplicano, in mancanza purtroppo di annunci concreti. Bloomberg ha indicato come mese d'uscita novembre per God of War: Ragnarok, ma come detto non c'è ancora l'ufficialità.

"Ricordate il mio amico insider Sony che diceva che God of War: Ragnarok fosse ancora previsto per il 2022? Be', un altro mio amico insider Sony mi ha scritto oggi che non c'è più una posizione precisa e che la data di uscita è ancora da decidere: forse arriverà quest'anno, forse no", aveva scritto Jaffe.

Quindi è intervenuto Cory Barlog, game director di God of War, con un post che ha segnato il suo ritorno in grande stile su Twitter dopo una lunga assenza, semplicemente per dire "aspetta, cosa?" e aggiungere un meme in risposta all'interrogativo su quando verrà annunciata questa benedetta data.

La sensazione è che un annuncio sia ormai imminente, nell'ambito di uno State of Play probabilmente dedicato per intero a God of War: Ragnarok che Sony potrebbe rivelare da un momento all'altro: ciò corrisponderebbe ai report di diversi leaker finora.