God of War: Ragnarok: mese d'uscita svelato da Bloomberg

God of War: Ragnarok uscirà a novembre 2022, almeno stando a Bloomberg, come riportato dalla compagnia Roundhill Investments, che si occupa di mercato azionario e consulenze finanziare. Il post con la notizia non è molto ricco di dettagli, ma la fonte di solito non è prona agli scherzi o a riportare rumor falsi, quindi possiamo considerarla attendibile.

Comunque sia, cercando su Bloomberg si trova che è stato Jason Schreier a riportare il mese d'uscita, specificando di aver ricevuto l'informazione da tre fonti differenti, considerate attendibili.

Questo non significa che ci troviamo di fronte a una conferma, ma solo a voci di corridoio che circolano per ambienti finanziari che parlano di novembre 2022 come mese d'uscita del gioco. Insomma, si tratta comunque di un buon segno, visto che di solito chi deve investire in azioni non gradisce molto di ricevere informazioni false e tende a togliere fiducia a chi scherza troppo in tal senso.

Detto questo, la data d'uscita di God of War: Ragnarok rimane un mistero. Sony ha annunciato il gioco per il 2022 e non ha mai parlato di rinvii, quindi ancora si può parlare tranquillamente di pubblicazione su PS4 e PS4 entro la fine dell'anno corrente. Staremo a vedere se novembre sarà il mese giusto.