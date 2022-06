Saints Row: abbiamo provato Boss Factory, l'editor dei personaggi

Ebbene, abbiamo provato la Boss Factory di Saints Row e scoperto subito che si tratta di qualcosa di più di un semplice set di strumenti. La quantità di opzioni del pacchetto e la possibilità di salvare e condividere le proprie creazioni, per poi richiamarle quando Saints Row sarà finalmente disponibile, si pongono infatti come una piccola ma preziosa anticipazione rispetto all'esperienza promessa dal reboot.

Mancano ancora alcune settimane al lancio di Saints Row, previsto per il 23 agosto, ma Volition ha voluto portarsi avanti col lavoro e mettere a disposizione di tutti gli utenti, sotto forma di demo gratuita, una delle funzionalità più interessanti del gioco: l'editor per la creazione dei personaggi.

Come funziona?

Saints Row, l'interfaccia di Boss Factory

Cominciamo col dire che la versione di Boss Factory che ci è stata fornita su PC era parecchio problematica: il client andava in crash al minimo cenno di modifica delle impostazioni e persino all'attivazione della visualizzazione a schermo intero, il che ci ha costretto, fra vari equilibrismi, a utilizzare l'editor a 1080p e con le regolazioni di default, che fortunatamente nel nostro caso impiegavano i preset di qualità massima.

Superato questo scoglio, tuttavia, l'esperienza d'uso si è rivelata tremendamente immediata. Si parte con il modello standard del Boss, la protagonista di Saints Row, che nella campagna del gioco dovremo condurre lungo un tortuoso percorso di crescita che la porterà a diventare il capo dei 3rd Street Saints. Il suo aspetto dovreste già conoscerlo, visto che è stato ritratto sulla cover del gioco e nelle immagini pubblicate finora.

La prima voce delle opzioni di Boss Factory consente di controllare e gestire i personaggi già creati, mentre l'ultima voce è invece dedicata alla condivisione e all'importazione dei Boss. Nel mezzo troviamo le varie categorie soggette a modifica nell'editor: completo, corpo, pelle, capelli, testa, volto, tatuaggi e personalità, quest'ultima espressa semplicemente attraverso il tono di voce che desideriamo assegnare al nostro protagonista.

La voce "completo" permette di modificare l'abbigliamento del Boss, aggiungendo cappelli, caschi o accessori per il viso, cambiando maglietta, camicia o giacca indossati dal personaggio, gonne o pantaloni, scarpe oppure abiti unici per tutto il corpo, come tute da lavoro o assurdi pigiama. Si passa quindi alla corporatura, che può essere esile o muscolosa, più o meno definita, di genere sessuale differente, con eventuali protesi e modifiche specifiche per le parti intime: seno abbondante o minuto? Capezzoli visibili o no? Pacco a rilievo o discreto? Genitali coperti, ma in che modo?

Saints Row, Boss Factory: il nostro Boss con una strana censura

Le opzioni relative a pelle, capelli e testa consentono di modificare in maniera profonda il modo in cui il nostro Boss si presenta. Le varianti sono infatti molto numerose, e così è possibile non solo scorrere fra diversi asset per rendere ad esempio il naso del personaggio più o meno grosso, più o meno pronunciato, ma anche intervenire di fino per regolare le singole caratteristiche anatomiche. Insomma, la libertà d'azione è parecchia, anche se la resa delle barbe al momento lascia molto a desiderare.

Le modifiche relative al volto sono di fatto quelle che permettono di assegnare al proprio protagonista un aspetto più o meno accostabile a un genere piuttosto che a un altro, ma da questo punto di vista l'impostazione appare decisamente "fluida". Infine gli immancabili tatuaggi, anche qui con varie opzioni e varie zone del corpo su cui applicarli per un tocco finale prima del salvataggio del modello.