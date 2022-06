Marvel's Midnight Suns: includere Spider-Man anche su Xbox non è stato un problema

La situazione di Spider-Man, dal punto di vista dei videogiochi, è piuttosto strana: si potrebbe pensare che il personaggio abbia un qualche legame esclusivo con PlayStation, ma questo non è sempre vero, come dimostra il caso di Marvel's Midnight Suns, con gli sviluppatori che hanno riferito come non sia stato un problema inserire il personaggio nel gioco.

Questo confermerebbe il fatto che Spider-Man, come personaggio, non può essere considerato essenzialmente un'esclusiva PlayStation nei videogiochi, ma i collegamenti derivano da accordi presi di volta in volta.

Marvel's Midnight Suns

È stata dunque probabilmente Square Enix, in accordo con Sony, a decidere l'esclusiva di Spider-Man in Marvel's Avengers, oltre ovviamente all'esclusiva dei due giochi dedicati specificamente al personaggio in questione, derivando da un team first party (ma arriveranno comunque su PC).

Jake Solomon di Firaxis ha riferito che Spider-Man "Sarà su Xbox, non ci sono stati problemi con questo", spiegando anche che "è strano il fatto di trovarci a fare il primo gioco da tanto tempo in cui il personaggio è presente sulla piattaforma. Spidey è sempre stato presente come personaggio nel roster e non abbiamo mai avuto contrasti su questo da parte di Marvel".

Secondo quanto riferito da Solomon, anche la scelta di New York come ambientazione principale di Marvel's Midnight Suns ha influito sulla necessità di inserire Spider-Man come personaggio, essendo la sua città. Di recente, abbiamo visto un nuovo trailer epico del gioco durante la Summer Game Fest.