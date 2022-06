XCOM: la serie tornerà, promette Firaxis

La serie XCOM tornerà. A dichiararlo è stato Jack Solomon di Firaxis, il director dei vari capitoli, che ha negato categoricamente la morte del franchise e ha promesso che finché sarà in vita e finché ci sarà Firaxis, XCOM non sparirà. Non si sa ancora quando rifarà la sua comparsa, ma in futuro è certo che giocheremo a un nuovo XCOM.

La serie XCOM di Firaxis nasce come reboot di quella creata da Julian Gollop. L'ultimo capitolo, XCOM: Chimera Squad, risale al 2020. Contemporaneamente Firaxis ha lavorato a Marvel's Midnight Suns, che uscirà quest'anno.

In realtà, proprio l'uscita di un nuovo gioco nel 2020 dovrebbe far capire che la serie è viva e vegeta. Probabilmente di un potenziale XCOM 3 se ne parlerà dopo il lancio dello strategico con personaggi Marvel, visto che non è consigliato sovrapporre il marketing di due titoli, oltretutto simili in certe meccaniche.