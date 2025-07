Elden Ring Nightreign annuncia la Modalità a Due Giocatori, con data di uscita e trailer

Elden Ring Nightreign è arrivo a maggio e, secondo i dati più recenti, ha venduto una buona manciata di milioni di copie: la sua formula atipica per la serie di FromSoftware - meno GDR e molt o più action, ma soprattutto da roguelite cooperativo - è stato apprezzata, ma sin dal lancio c'è stato un elemento che non ha convinto i giocatori, ovvero il fatto che è possibile giocare o da soli oppure con altri due amici. Chi vuole giocare in coppia non può... o non poteva dovremmo dire.

Trailer e data di uscita della modalità a due giocatori di Elden Ring Nightreign

L'editore ha pubblicato tramite YouTube, come potete vedere qui sotto, il trailer per l'aggiornamento di Elden Ring Nightreign. La patch 1.02 aggiungerà la modalità per le "spedizioni" di coppia, ma non solo.

Oltre alla nuova modalità troverete dei miglioramenti alla quality of life dell'interfaccia utente, compreso un nuovo modo per filtrare le Relique, ovvero quelli oggetti che potete ottenere alla fine di un match e usare per potenziare in modo definitivo i personaggi (i potenziamenti ottenuti durante ogni partita spariscono alla fine della stessa, ricordiamo).

Per quanto riguarda invece la data di uscita, è vicinissima visto che si tratta del 30 luglio 2025: tra cinque giorni potrete iniziare a dare la caccia ai Lord della notte in coppia: niente più terzi in comodo se avete solo un amico/a a disposizione. Ovviamente ci sarà da vedere se questa modalità sia ben equilibrata, ma per il momento possiamo festeggiare.

Vi lasciamo in chiusura alla recensione di Elden Ring Nightreign.