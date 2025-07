La Battle Royale di Battlefield 6 non sarebbe prevista per il lancio: si parla di una lunga attesa

Ricordiamo che non sappiamo ufficialmente qual è la data di uscita di Battlefield 6 , ma una pagina ufficiale di Electronic Arts ha segnalato per sbaglio il 10 ottobre come data di uscita. "Alcuni mesi dopo" potrebbe quindi far sì che la modalità BR venga pubblicata nel 2026.

Secondo nuove informazioni condivise online, la modalità Battle Royale di Battlefield 6 - non annunciata ufficialmente ma più volte al centro delle chiacchiere dalle 'gole profonde' della rete - non sarà disponibile fino ad alcuni mesi dopo il gioco base.

La fonte del rumor di Battlefield 6

L'informazione proviene da uno streamer di Kick (piattaforma rivale di Twitch) - rivaLxfactor - che ha pubblicato su Twitter un messaggio nel quale ha affermato che la Battle Royale sarà gratuita (cosa che i rumor avevano già anticipato) e che non sarà pubblicata prima di qualche mese: quest'ultimo dettaglio è quello più rilevante.

La fonte precisa che - come è ovvio - le cose possono cambiare in qualsiasi momento, soprattutto considerando che parliamo di qualcosa che accadrà almeno tra vari mesi. Non sarebbe però troppo strano che il team di sviluppo preferisca pubblicare la Battle Royale solo dopo il gioco base: sia per avere più tempo per rifinire il contenuto free to play, sia per sistemare i problemi alla base del gioco che emergeranno nei primi tempi dopo la pubblicazione.

Rimane comunque solo un rumor e quindi non va considerato in alcun modo un annuncio ufficiale. Non ci resta che attendere novità, che forse potrebbero arrivare durante la diretta del 31 luglio. Vi lasciamo nel frattempo al primo trailer ufficiale di Battlefield 6.