Elden Ring Nightreign rimanda la modalità Duo, ma non è colpa del team: c'è un'allerta tsunami

FromSoftware ha rimandato l'aggiornamento di Elden Ring Nightreign, il numero 1.02, che avrebbe dovuto introdurre la modalità per due giocatori insieme ad altre correzioni, ma questa volta non è colpa del team né del videogioco.

In Giappone è infatti attiva una allerta tsunami causato da un forte terremoto in Russia: le prima onde hanno già raggiunto le Hawaii (1,2 metri di altezza, fuori dai Oahu) e in Giappone è già stata vista un'onda di 1,3 metri presso la prefettura di Iwate nel nord. 1,9 milioni di persone hanno ricevuto l'ordine di evacuazione.