GCC Pokémon Pocket regala 24 Clessidre per bustine, ma avete tempo fino a dopodomani

Gli sviluppatori hanno infatti reso disponibile una nuova propomozione a tempo limitato: avete infatti solamente fino al 27 luglio per richiederle ed è meglio se non perdete tempo.

GCC Pokémon Pocket continua ad essere supportato con varie nuove carte e gli appassionati che vogliono cercare di ottenerne il più possibile devo sfruttare quelle Clessidre al meglio: supponiamo quindi che vi potrebbe far piacere avere accesso a 24 Clessidre per bustine di GCC Pokémon Pocket in formato gratuito.

Come ottenere le 24 clessidre gratis per le bustine di GCC Pokémon Pocket

Vediamo i passaggi da seguire per poter ottenere la utile e ambita ricompensa del gioco di carte per iOS e Android:

Ragiungere questa pagina dedicata alle Mega Evoluzioni

Inserire la vostra email (meglio se una che usate per lo spam ma a cui avete ancora accesso)

Selezionare USA come nazione

Inserire la vostra data di nascita

Accettare i Termini di utilizzo e la privacy (ultima voce tra quelle da spuntare, non togliete la spunta alle altre)

Premere su "Sign Up" per iscrivervi

La schermata che troverete al link per ottenere le clessidre di GCC Pokémon Pocket

L'email vi arriverà unicamente se selezionate gli Stati Uniti come nazione e solo se accettate tutte le pubblicità (le spunte già presenti, come vedete nell'immagine) che vi faranno ricevere email a tema videogiochi e applicazione di Pokémon, oltre che le pubblicità dello shop Pokémon Center. Inoltre, le indicazioni ufficiali segnalano che si deve usare un indirizzo email USA, ma non è chiarissimo cosa si intenda: alcuni utenti non residenti negli USA affermano di aver ricevuto la mail con il codice senza bisogno di usare una VPN.

Dovrete inltre attendere un po' per l'arrivo dell'email (probabilmente almeno qualche ora, ma può dipendere da livello di traffico dei server), ma a quel punto avrete accesso a un codice che potrete usare una singola volta tramite il sito ufficiale su browser per i Codici regalo di GCC Pokémon Pocket.

Una volta raggiunto quest'ultimo dovete inserire il vostro ID cliente (che si trova dentro l'app di GCC Pokémon Pocket, trovate le indicazioni direttamente nella pagina sopra indicata) e il Codice regalo ricevuto per email. I codici sono monouso quindi non potete condividerli. Ovviamente non potete usare la stessa email più volte per ricevere il premio.

Inoltre, tramite email riceverete anche 4.000 Punti allenatore per GCC Pokémon Live, un Platinum Boost Emblem di Mewtwo e la licenza da 3 giorni di Mega Mewtow X o Y in Pokémon Unite e anche 3.000 gemme per Pokémon Masters EX. Ricordiamo che la promozione è valida unicamente fino al 27 luglio, quindi vi suggeriamo di occuparvene subito.

Infine, se ancora non l'avete fatto, usate anche questo codice di GCC Pokémon Pocket che dà 24 clessidre gratuite, valido fino a fine agosto.